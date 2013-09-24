Tek ameliyathanede aynı anda iki hastanın ameliyatı yapıldı!

İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk ve fiziki imkansızlıklar nedeniyle ameliyathanede, iki hastanın ameliyatının aynı anda yapıldığı ortaya çıktı.

Bazı cerrahlar uygulamanın yanlış olduğunu belirtirken; bazı cerrahlar ise gerekli sterilizasyon sağlanmasıyla aynı an ve salonda iki ameliyatın yapılabileceğini savundu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı olan Ege Doğum Evi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk ve fiziki imkansızlıklar ilginç bir yöntemin kullanılmasına neden oldu. Hastanenin beşinci katında yer alan ameliyathanedeki salonda yoğun zamanlarda iki hasta aynı anda ameliyat edildi. Ameliyata girecek hastaya salona girmeden önce diğer ameliyatı görmemesi için gözlerini kapalı tutması gerektiğinin söylendiği belirtildi. Ameliyathanedeki bu durumun fotoğraflanması tartışmayı da beraberinde getirdi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Abdullah Taşyurt, konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınarak demeç vermeye yetkili olmadığını söyledi.

'Acil durumlarda yapılıyor'

Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Osman Nuri Dilek ise hastanenin beşinci katındaki ameliyathanesinde böyle bir durumun yaşandığını doğruladı. Hastanenin sadece acil vakalarda fiziki yetersizlikler sebebiyle aynı an ve salonda iki hastanın ameliyat edildiğini söyleyen Dilek, "Ciddi bir kalabalık olduğundan aynı ameliyathanede iki hasta birden ameliyat ediliyor. Ama sadece çok doluluk olduğunda ve acil durumlarda bu yöntem kullanılıyor. Sterilizasyon şartları uygun hale getirilerek ameliyat yapılıyor. Yeni kampüs hastanelerinin yapılması ile bu gibi sorunları aşacağız" dedi.

'Ancak savaş ve afatte yapılır'

Sağlık Sen Sendikası İzmir Şube Başkanı ve Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Recep Atçı, Egedoğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki uygulamanın yanlış olduğunu savundu. Bir ameliyathane salonunda aynı anda iki hastanın ameliyat edilmesinin hasta hakları açısından sakıncalı bir durum olduğunu söyleyen Dr. Atçı şöyle konuştu:

"Bu durum enfeksiyon riskini artıracaktır. Hastalar ameliyathanede uyutulmadan başka bir hastanın ameliyat edildiğini görecektir. Bu hastanın psikolojisini bozar. Bu görüntülere ancak afet veya savaş zamanındaki ameliyathanelerde rastlanabilir. İzmir’in merkezindeki bölgeye hitap eden hastanede iki kişinin yan yana ameliyat edilmesi vahim bir durum."

'Daha önce hiç görmedim'

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, iki hastanın aynı anda ve aynı alan içinde ameliyat edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu belirtti. Ameliyathanenin temizlendikten sonra ikinci bir hastanın alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Saydam, "Böylece hastalar olası bir enfeksiyondan korunmuş olur. 35 yıllık hekimim, hiç tek salonda iki ameliyat yapıldığını görmedim. Aynı salonda iki ameliyatın birden yapılması cerrahi ekiplerin motivasyonunu da bozabilir dedi.

'Sıkıntı yaratmaz'

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Suat Kaptaner ise bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde bu tip ameliyatların yapıldığını söyledi. Yapılan ameliyatın niteliğinin önemli olduğun belirten Kaptaner, "Önemli olan enfeksiyon taşıyan hastaların aynı anda ve aynı yerde ameliyat edilmemesidir. Hasta mahremiyetinin, araya gerilecek yeşil bir perde ile korunacağını düşünüyorum. Sezaryen, rahmin alınması ya da kitle alınması gibi benzer ameliyatların aynı anda aynı ortamda yapılması sıkıntı yaratmayacaktır" görüşünü savundu.

'Cerrahlar da rahatsız '

Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan cerrahlar da duruma tepki göstererek, fizik şartların yetersizliğinden yakındı. Hastalara gözlerini kapamalarını öğütlediklerini söyleyen cerrahlar, fiziki şartların kısa sürede iyileştirilmesi talebinde bulundu.