İzmir'de halk otobüsünde tinerci paniği; yolcuların üzerine tiner döktü

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi belediye otobüsünde yolcuların üzerine tiner döktü. Olayda vücutlarında yanıklar oluşan 46 yaşındaki İshak Yılmaz ile 70 yaşındaki Behlül Özduran yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre, olay, bugün akşam saat 20.30 sıralarında Bayraklı-Turan otobüs duraklarında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne seyir halinde olan Mustafa Yıldırım idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT otobüsü durağa yolcu almak için yanaştığı sırada madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi elindeki yanıcı maddeyi yolcuların üzerine attı.

Üzerine yanıcı madde gelen İshak Yılmaz'ın elbiseleri yanmaya başladı. Olayı fark eden şoför aracı durdururken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bu sırada durakta bekleyen yolculardan Ender Yıldırım, Yılmaz'ın elbiselerini çıkartırken, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtında yanıklar oluşan Yılmaz ve üzerine yanıcı madde isabet eden Behlül Özduran, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



"Yanmaktan son anda kurtulduk"



Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, İshak Yılmaz'ı yanmaktan kurtaran Ender Yıldırım, "Tinerci elindeki şişeyle yolcuların üzerine tiner döktü. Amcanın üzerindeki elbise yanmaya başladı. Otobüsten indirip üzerine çıkarttım. Tinerci başka bir minibüse binerek kaçmış. Yolcular olarak yanmaktan son anda kurtulduk" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.