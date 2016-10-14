T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de halk otobüsünde tinerci paniği; yolcuların üzerine tiner döktü

Olayda 46 yaşındaki İshak Yılmaz ile 70 yaşındaki Behlül Özduran yaralandı

14 Ekim 2016 01:27

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi belediye otobüsünde yolcuların üzerine tiner döktü. Olayda vücutlarında yanıklar oluşan 46 yaşındaki İshak Yılmaz ile 70 yaşındaki Behlül Özduran yaralanırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Habertürk'te yer alan habere göre, olay, bugün akşam saat 20.30 sıralarında Bayraklı-Turan otobüs duraklarında meydana geldi. Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne seyir halinde olan Mustafa Yıldırım idaresindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT otobüsü durağa yolcu almak için yanaştığı sırada madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi elindeki yanıcı maddeyi yolcuların üzerine attı.

Üzerine yanıcı madde gelen İshak Yılmaz'ın elbiseleri yanmaya başladı. Olayı fark eden şoför aracı durdururken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bu sırada durakta bekleyen yolculardan Ender Yıldırım, Yılmaz'ın elbiselerini çıkartırken, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtında yanıklar oluşan Yılmaz ve üzerine yanıcı madde isabet eden Behlül Özduran, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

"Yanmaktan son anda kurtulduk"

 


Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, İshak Yılmaz'ı yanmaktan kurtaran Ender Yıldırım, "Tinerci elindeki şişeyle yolcuların üzerine tiner döktü. Amcanın üzerindeki elbise yanmaya başladı. Otobüsten indirip üzerine çıkarttım. Tinerci başka bir minibüse binerek kaçmış. Yolcular olarak yanmaktan son anda kurtulduk" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

ETİKETLER

izmirhalk otobüsütinerciyaralıbelediye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24