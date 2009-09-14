İzmir'de güzellik merkezi kundaklandı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, Sinem Şimşek'e ait güzellik merkezine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüpheliler olay yerinden bir taksiyle uzaklaşırken, kundaklamayla bağlantısı olduğu öne sürülen taksi şoförü Halil Akgün gözaltına alındı.



Basın Sitesi semti Hasan Tahsin Caddesi Numara 142'deki, 25 yaşındaki Sinem Şimşek'e ait güzellik merkezine, bugün saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz 2 kişi tarafından belirlenemeyen bir nedenle molotof kokteyli atıldı. İşyerinden çıkan dumanları fark eden çevredekiler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, işyerinde çıkan küçük çaplı yangını söndürdü.



Görgü tanıklarının, 2 kişinin, işyerine yanıcı bir madde attıktan sonra çalışır durumda bekleyen 35 T 7234 plakalı taksiye binip kaçtıklarını söylemesi üzerine polis çalışma başlattı. Taksi, Hatay Semti Arap Deresi Mevkisi'ndeki bir oto yıkamacıda park halindeyken bulundu. Müşteri olarak aldığı 2 şüpheliyi tanımadığını ve Susuzdede Parkı civarında indirdiğini ileri süren taksici Halil Akgün polis tarafından gözaltına alınıp, Basın Sitesi Polis Merkezi'ne götürüldü.



İşyeri sahibi Sinem Şimşek'in ise verdiği ifadede, birkaç gün önce bir kişinin kendisine arkadaşlık teklif ettiğini, ancak kendisinin kabul etmediğini ardından kundaklama olayının yaşandığını söylediği öğrenildi. İşyerinde yaklaşık 2 bin TL'lik maddi zararın olduğu belirtildi.



Polis ekipleri verilen eşkal doğrultusunda kaçan 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

