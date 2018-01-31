İzmir'de güzel hava keyfi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de soğuk havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kendilerini dışarı atan kent sakinleri, meydanları, sahilleri ve yeşil alanları doldurdu.

Soğukların ardından hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İzmirliler sahillere ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar parklardaki oyuncaklarda oynayıp, neşe içinde koşarak keyifli anlar yaşarken, büyükler de yeşil alanlarda oturarak veya uzanarak, güneşli havanın keyfini çıkardı. Birinci Kordon, en çok tercih edilen yerlerden oldu. Bazı kişiler deniz kenarında yürümeyi tercih eterken, bazı kişiler de balık tuttu. Sokakta köpekleri de güneşin altında uyudu.



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