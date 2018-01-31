T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de güzel hava keyfi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de soğuk havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kendilerini dışarı atan kent sakinleri, meydanları, sahilleri ve yeşil alanları doldurdu

31 Ocak 2018 15:10

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de soğuk havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kendilerini dışarı atan kent sakinleri, meydanları, sahilleri ve yeşil alanları doldurdu.
Soğukların ardından hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İzmirliler sahillere ve yeşil alanlara akın etti. Çocuklar parklardaki oyuncaklarda oynayıp, neşe içinde koşarak keyifli anlar yaşarken, büyükler de yeşil alanlarda oturarak veya uzanarak, güneşli havanın keyfini çıkardı. Birinci Kordon, en çok tercih edilen yerlerden oldu. Bazı kişiler deniz kenarında yürümeyi tercih eterken, bazı kişiler de balık tuttu. Sokakta köpekleri de güneşin altında uyudu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHASoğuklarınBirinci KordonBazıSokaktaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24