İzmir'de 'Güneşten Ormanlar' projesi

Ege Orman Vakfı'nın İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) destek alarak hayata geçirdiği "Güneşten Ormanlar' projesi kapsamında, 500 kilowatlık Güneş Enerji Sistemi kuruluyor. Projeyle, Menderes-Pancar'da kiralanan arazide güneşten elektrik üretilecek. Gelirle yeni orman alanları oluşturulacak.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ege Orman Vakfı'nın İktisadi İşletmesi EGEVAK tarafından İZKA'ya sunulan ve onaylanan "Güneşten Ormanlar' projesi kapsamında; Merk Solar Enerji Çözümleri San. ve Tic. A.Ş. "500 kilowatlık Güneş Enerji Sistemi'nin kurulumu için açılan ihaleyi kazanmıştı. Vakfın İktisadi İşletmesi EGEVAK ve Merk Solar Enerji arasında imzalanan sözleşmenin ardından "Güneş Enerji Sistemi'nin kurulumu için saha hazırlık çalışmaları başladı. Kurulum çalışmaları 25 Mayıs 2014 tarihine kadar tamamlanacak.

Enerji tarımsal sulamada kullanılacak

Güneşten Ormanlar projesi ile ilgili bilgi veren Ege Orman Vakfı İktisadi İşletmesi EGEVAK'ın Proje Koordinatörü Kadir Bilgili, "Projenin toplam bütçesi 1 milyon 868 bin TL. bu rakamın yüzde 50'sini İZKA karşılıyor. Proje kapsamında, Menderes-Pancar'da kiralanan arazide güneş enerjisinden 800 bin kilowat elektrik enerjisi üretilecek. Ürettiğimiz elektriğin bir bölümü ile Menderes-Oğlananası'nda bulunan 30 bin ağaçlık zeytinliğimizin tarımsal sulaması için kullanılan elektrik ihtiyacını karşılayıp, ihtiyaç fazlası üretilen elektriği de GEDİZ EDAŞ'a satacağız. Sattığımız elektrik enerjisinden gelen gelirle yeni orman alanları oluşturup, güneşin ormanlarını kuracağız" diye konuştu.

Bölgedeki sanayicilere de örnek olacak

Proje ile ülkeye yeni orman alanları kazandırmanın yanında var olan ağaçların korunmasına yönelik bir etki de sağlayacaklarını ifade eden Bilgili, "Kurulum sahasındaki yıllık elektrik enerjisi üretimi yaklaşık 800 bin kilowat olarak gerçekleşecek. Bu miktarda enerji üretimi, yıllık 502 bin 204 kilogram karbon salımının engellenmesi anlamına gelmektedir. Bu da yıllık yaklaşık olarak 1100 adet ağacın kurtarılmasını sağlayacak. Fotovoltaik güç sistemlerinin ömrü 30 senedir. Bu zaman içinde güneş parlayarak Ege Orman Vakfı'nın daha fazla ormanlaştırma ve eğitim projelerini gerçekleştirmesini sağlayacak" dedi.

Kadir Bilgili, projenin bölgeye örnek teşkil edecek bir yatırım modeli oluşturacağını, özellikle sanayicilerin ihtiyaç duydukları elektrik enerjilerini boş atıl duran çatılarında veya arazilerinde gerçekleştirmeleri konusunda özendirici olacağını ve fosil enerji kaynaklarının sebep olduğu çevre sorunlarının önlemesinde model olacağını belirtti.