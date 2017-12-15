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İzmir'de 'Göçmenler Günü' buluşması

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle, sivil toplum kuruluşları ile göçmenleri bir araya getirdi

15 Aralık 2017 16:38

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikle, sivil toplum kuruluşları ile göçmenleri bir araya getirdi.
İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü, \'Uluslararası Göçmenler Günü\' nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliğe İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Funda Doğan Kılıç, İzmir Vali Yardımcısı Erol Kolsuz ile İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ramazan İnce, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda göçmen katıldı. Türk Kızılayı, Dünya Doktorları Derneği ve Mülteci Destek Derneği\'nin (MUDEM) yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü, etkinlikte kurdukları stantlarla göçmenlerle buluştu. İzmir İl Göç İdaresi Müdürü Funda Doğan Kılıç yaptığı konuşmada, şöyle dedi:
\"18 Aralık Göçmenler Günü, uluslararası kamuoyunun dünya göçmenlerinin haklarını tanıdığı gündür. Tarih boyunca insanlık, bazen isteğe bağlı bazın de zorunlu olarak yaşanan göç hareketlerine tanıklık etmiştir. Günümüzde ise, Suriye iç savaşı ile birlikte, dünyanın en büyük zorunlu göç hareketlerinden biri yaşanmaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık 3 milyon Suriye uyruklu göçmenin 120 binine İzmir ev sahipliği yapmaktadır. Farklı pencerelerden baktığımızda göç, kültürlerin bir arada olmasıdır. Bazen çatışmadır, bazen paylaşımdır, rekabettir, enerjidir. Toplumsal ve siyasi barışı sağlamaktadır.\"
Etkinlik, Konak Halk Eğitim Merkezi\'nin, tamamı Suriyeli göçmenlerden oluşan korosunun verdiği konserle sona erdi.

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