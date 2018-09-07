İzmir'de göçmen kaçakçılığına 5 tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, son bir hafta içerisinde yapılan 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan\'a götürenlere yönelik son bir haftada 2 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 81 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edilirken, organizatör oldukları belirlenen M.K. (34), M.A. (36), C.Y. (23), O.A. (43) ve Irak uyruklu A.A. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.