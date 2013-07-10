İzmir'de Gezi tutuklamalarına tepki yürüyüşü

'Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam' platformunun çağrısı üzerine kentin çeşitli il ve ilçelerinden hareket eden yaklaşık 2 bin kişi, dün saat 22.00 sıralarında Alsancak Semti Gündoğdu Meydanı'nda biraraya geldi. Kıbrıs Şehitleri'nden Talatpaşa'ya oradan da Cumhuriyet Bulvarını'na çıkan göstericiler yolu trafiğe kapatarak Konak Meydanı'na sloganlar eşliğinde yürüdü. Konak Meydanı'na gelen göstericileri burada 4 TOMA aracı ile çevik kuvvet ve sivil polis ekipleri karşıladı.

Her gece forum yapılacak

Hükümet Konağı ve Tarihi Saat Kulesi arasını dolduran eylemcilere polis müdahale etmedi. Burada görüşlerini dile getiren eylemciler destek bulan fikirleri alkışla onayladı, beğenmedikleri fikirleri de kollarına çarpı yaparak red etti. Forumdan çıkan ortak görüş olarak, eylemciler Konak Meydanı'nda her akşam biraraya geleceklerini belirtti. Tutuklamaları protesto eden, gösterilere katılıp cezaevinde bulunanların serbest kalmasını isteyen protestocular, uzun süre hükümet aleyhine sloganlar attı. Saat 23.00'de göstericiler bulundukları alandan yarın da (bugün) biraraya gelmek üzere ayrıldı.