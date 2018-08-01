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İzmir'de 'geçici kimlik' izdihamı; bebekler ezilme tehlikesi yaşadı

Randevuları aynı güne verilen 500 göçmen işlemlerini erken bitirmek için içeriye girmek istedi

01 Ağustos 2018 16:20

İzmir'de, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda Suriyeli göçmen, geçici koruma kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanınca izdiham yaşandı. Randevuları aynı güne verilen göçmenlerin bebekleri ezilme tehlikesi geçirirken, polis, Suriyelilerin sıraya girmesini sağlayarak izdihamı sonlandırdı. 

Konak'taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli göçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Randevuların aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500'ü bulan göçmenler, işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girmek istedi. Yaşanan izdihamda, bazı Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri sıraya sokmaya çalıştı. Polislerle göçmenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden takviye ekip istendi. Polisler, göçmenlerin sıraya girmelerini sağladı. Göçmenler belirli sayıda gruplar halinde kontrollü olarak içeriye aldı. Sokakta, davetiye basım işiyle uğraşan bir esnaf ise "Her gün aynı şey, yeter artık, bıktık. Koskoca İzmir'de buradan başka yer yok mu, işimizi gücümüzü yapamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

 

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