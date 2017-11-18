İzmir'de gecekonduları yıkılan aileler sokakta kaldı

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde, gecekonduları yıkılan vatandaşlar mağdur edildiklerini öne sürerek yetkililerden yardım istedi. Bayraklı Belediyesi yetkilileri ise yıkımın yasal olduğunu ve gecekondu sahiplerine gerekli sürenin verildiğini belirtti.

Onur Mahallesi 7399/8 Sokak\'ta bulunan 3 gecekondu geçtiğimiz günlerde Bayraklı Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Evleri yıkılan vatandaşlar geceyi sokakta ateş yakarak, dışarıda geçirdi. Evi yıkılan mahalle sakinlerinden emekli 66 yaşındaki İsmail Arslan mağdur edildiklerini öne sürerek, \"Evim yıkıldı. Astım hastasıyım ve dışarıda yatıyorum. Bize 15 gün süre verdiler. 15 günde ben nasıl ev bulayım. Hasta şekilde sokakta kaldım\" dedi. Evi yıkılanlardan iki çocuk babası işçi 35 yaşındaki Celil Eriş ise, çevre vergisini, çöp vergisini ödediğini, su ve elektrik hattının verildiği evinin yıkılmasına bir anlam veremediğini söyledi. Eriş, evlerinin bulunduğu arazinin hazine arazisi olduğunu ve daha önce imara açıldığını, ancak kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

\"Evimiz birden bire yıkıldı. Mağduruz, eşyalarımızı, bizi sokağa attılar. Çocuklarım akrabaların yanında kalıyor. Ben 25 yıldır burada oturuyorum. Çevremizde yeni binalar yapılınca burası değerlendi. Burası imara açılıyorsa bunun ilk sahibi benim olmam lazım. Devletimiz bize sahip çıkmalı. Biz vergimizi veriyoruz. Kimseye borcumuz yok. Devlet imara açmış, zengin şahsın birine vermişler. Beni neden mağdur ediyorsun? İmara açılıyorsa ilk bana hak tanımaları lazım.\"

Gecekondusu yıkılan 63 yaşındaki Şahide Yaprak da yetkililerden yardım isteyerek, \"Sokakta ateş yaktık, bu şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Benim evlatlarım bu vatan için askerlik yaptı, hainlik yapmadı. Ben devletime ne yaptım bize bu şekilde davrandılar. Ben bu evde büyüttüm evlatlarımı. Torunlarım komşularda kalıyor. Ev arıyorum bulamıyorum. Bir gecekondum vardı, geri bütün dünya sizindi. Bana burayı çok gördüler\" dedi.

Öte yandan gecekonduların bulunduğu arazisinin şahıs arazisi olduğunu ifade eden Bayraklı Belediyesi yetkilileri, gecekondu sahiplerine gerekli sürenin verildiğini, ancak evlerin boşaltılmadığını, sürenin dolmasıyla da gecekonduların yasal olarak yıkıldığını açıkladı.

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