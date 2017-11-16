İzmir'de FETÖ'den yargılanan işadamına tahliye

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY\'ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle yargılanan işadamı Kamil Karakaş, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2016 Ağustos ayında düzenlediği operasyonda, örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen, Karakaş Atlantis Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Karakaş gözaltına alınıp, tutuklandı. Karakaş hakkında \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun\'a muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Karakaş ve avukatı hazır bulundu. Karakaş, terör örgütü üyesi olmadığını, teröre finansal destek sağlamadığını iddia ederek dosyadaki gizli tanığın gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu, kendisini amcası olan firari işadamı Ü.K. ile karıştırdığını ve bu durumdan dolayı mağdur olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, Karakaş\'ı, yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti, duruşmayı erteledi.

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