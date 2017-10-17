İzmir’de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme sistemi \'ByLock’u kullandığı iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY\'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme sisitemi ByLock’u kullandığı iddia edilen farklı meslek guruplarında 25 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Bunun üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.