İzmir'de 'FETÖ' operasyonu: 18 gözaltı

İzmir'de 'FETÖ'nün 'finans yapılanması' ve 'Karşıyaka eyaleti kadın yapılanmasına' yönelik yürütülen iki soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün 'FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (ESİDEF) ile İzmir Genç İş Adamları Derneği'nin (İGİD) çeşitli kurullarında görev yapan 21 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Sözde "İzmir ili mütevelli yapılanmasında" yer aldıkları da tespit edilen bu şüphelilerden 11'i çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İzmir'de yürütülen diğer operasyonda da Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün sözde "Karşıyaka eyaleti kadın yapılanmasında" yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik, İzmir, Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor