İzmir'de FETÖ operasyonu: 14 gözaltı (2)

4 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ/PDY\'ye yönelik operasyonda, aralarında Büyük Birlik Partisi İzmir eski İl Başkanı İ.G.\'nin de bulunduğu 14 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 4 kişi daha gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Ordu, Samsun ve Tekirdağ\'da bu sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı böylece 18\'e yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerin örgüte gelir sağlamak için himmet ve burs adı altında para topladıkları öne sürüldü. Operasyon kapsamında 1 kişinin daha arandığı belirtildi.



Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)