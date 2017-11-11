İzmir'de Fahir Atakoğlu ile Atatürk'ü anma etkinliği

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirilen Fahir Atakoğlu\'nun \'10 Kasım Atatürk\'ü Anma Konseri Sarı Zeybek Sahne Kantatı\' isimli etkinlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Duygusal anların yaşandığı konserde, Mustafa Kemal\'in yaşamı ekseninde ülkenin tarihi anlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan Ahmed Adnan Saygun\'un adını taşıyan sanat merkezindeki konserle anıldı. Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu işbirliğiyle düzenlenen \'10 Kasım Atatürk\'ü Anma Haftası\' özel konseri, İzmirliler\'den büyük ilgi gördü. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan hikayelerin sergilendiği gecede duygu dolu anlar oldu. Büyük beğeni toplayan ve alkışların dinmediği konser, \'İzmir Marşı\' ve \'Onuncu Yıl Marşı\' ile sona erdi. Ellerde bayrakların olduğu anma programını izleyenler arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da yer aldı.

Fahir Atakoğlu\'nun \'Sarı Zeybek Sahne Kantatı\' adlı eserinin sahnelendiği gecede Mustafa Kemal\'in yaşamı, ülkenin kurtuluşu ve imparatorluktan Cumhuriyet\'e evrilmesi anlatıldı. Metinleri Cennet Türker ve Şahan Gürkan tarafından hazırlanan eserin orkestra, koro ve solistler için düzenleme ve orkestrasyonu ise, şef Kıvanç Tepe tarafından yapıldı. Sahnedeki solistlere ek olarak anlatıcılar ile oyuncuların konuyu dramatize ederek canlandırdığı hikaye, ses ve ışık efektleriyle güçlendirildi. Eser, müziklerle birlikte 7 bölüm halinde izleyiciye sunuldu.

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