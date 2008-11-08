İzmir’de facia son anda önlendi

Polis, patlatılmaya hazır yarım kilo A-4 plastik patlayıcı ile üç PKK’lı teröristi yakaladı.



İzmir'in Gaziemir ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının terör örgütünün kamplarında bombalama, sabotaj ve suikast konularında özel eğitim aldığı, kentte bir süre keşif yaptığı ve hedefini belirleyip eylem için patlayıcıyı sakladığı yerden alınca yakalandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK üyesi “Hugir” kod adlı N.K'nin bombalı eylem talimatı alarak İzmir'e geldiğini tespit etti.



N.K'nin (24) posta dağıtıcıları V.G. (25) ve İ.K. (24) ile irtibat kurarak bu kişilerin evlerinde kaldığını belirleyen polis, takip başlattı.



Takip edilen zanlının bombalama için farklı yerlerde keşif çalışması yaparak hedefini belirlemesi ve patlayıcıyı sakladığı yerden çıkararak Gaziemir'deki eve götürmesi üzerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda, “Yaşar Turgut” adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanan N.K. ile “yardım ve yataklık” eden V.G. ve İ.K. yakalandı.



Evde dedektör köpeklerle yapılan aramada, koltuğun altında bir kutuda, zaman ayarıyla çalışma düzeneği kurulmuş yaklaşık yarım kilogramlık A4 plastik patlayıcı ele geçirildi.



Polis, N.K'nin, “Hugir” kod adıyla 2004 yılında terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarına katıldığını, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semti Yeşillik Caddesi'nde 21 Ağustos'taki bombalama olayını gerçekleştiren ve tutuklanan B.S. ile birlikte olduğu, bombalama, sabotaj ve suikast konularında özel eğitim alarak Türkiye'ye geldiği, terör örgütünce eylem yapması talimatıyla İzmir'e gönderildiğini tespit etti.



Gaziemir'de düzenlenen, 3 zanlının yakalandığı operasyonun ardından, çevrede oturan vatandaşların balkonlarına Türk bayrağı astığı ve polisleri alkışladığı bildirildi.

Zanlıların sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

