İzmir'de ezan'a sabotaj iddiası

İzmir'in bazı ilçelerinde akşam ezanın yaklaşık 18 dakika erken okunduğu iddiası ortaya atıldı. Açıklama yapan İzmir Valisi Mustafa Toprak, "Akşam ezanın merkezi sistem olan Hisar Cami'nden 18 dakika önce erken okunmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Ama ezan kayıttan yaklaşık 3-4 saniye okunabilmiş. Konuya ilişkin bir sabotaj söz konusudur. İl müftüsü konuya ilişkin inceleme başlattı" dedi.

İzmir'in bazı ilçelerinde akşam ezanın erken okunduğu iddiasına ilişkin İzmir Valisi Mustafa Toprak açıklama yaptı. Akşam ezanın Hisar Cami'ndeki merkezi sistemden 18 dakika önce okunmaya çalışıldığı yönünde bilgi veren Toprak, "Akşam ezanı merkezi sistem ile Hisar Cami okunmaktadır. Bugün Hisar Cami'nden ezanı okuyacak görevlinin izinli olduğunu öğrendik. Camiye dışardan girmek koşuluyla kayıttan izinli olan görevlinin sesiyle akşam ezanı okunmaya çalışılmış. Ama yaklaşık 2-3 saniyelik bir ezan sesinden sonra yapılan müdahaleyle ezan kesilmiş. Merkezi sistemden ötürü bazı ilçelerde ezanın 3-4 saniyelik okunması söz konusu olmuş. Tabii bu konuda sabotoj olduğu görülüyor. İl müftülüğü konuya ilişkin inceleme başlattı" dedi.

İzmir bazı ilçelerinde akşam ezanın 18 dakika erken okunduğu iddiasına ilişkin konuşan Konak İlçe Müftüsü Zeki Aksoy ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Konak'ta bugün üzücü bir olay yaşandı. Konak'ta ezanlarımız merkezi sistemle Hisar Cami'nden yapılan yayın bütün camilerimize aynı anda ulaşmaktaydı. Ama bu akşam Hisar Cami'nden ezan okunmadan önce dışardan müdahaleyle 15 dakika önce ezan okunduğu iddiası var. Kim yaptığı bilgisi elimizde yok. Şuan ne olduğu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Hisar Camii'nde okunan ezan diğer camilere ulaşmaktadır. Bu sebeple 15 dakika erken ezan okunmasına ilişkin bazı iddialar var araştırıyoruz. Eğer erken açan olduysa orucunu kaza etmesi gerekiyor" diye konuştu.