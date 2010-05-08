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Yaşam

İzmir'de 'Evrim Kursu' başladı

Bilim ve Ütopya Dergisi tarafından düzenlenen, bilim ve evrim teorisinin ele alındığı ''Evrim Kursu'' İzmir'de başladı.

08 Mayıs 2010 03:00

T24- Bilim ve Ütopya Dergisi tarafından düzenlenen, bilim ve evrim teorisinin ele alındığı ''Evrim Kursu'' İzmir'de başladı.

Bilim ve Ütopya Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Semih Koray, kursun açılışında yaptığı konuşmada,bilimin ve evrim teorisinin sadece Türkiye'de değil, dünyada cereyan eden mücadelenin merkezinde yer alan bir konu olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Koray, bilimin ön şartının nesnel gerçekliğin kabulü olduğunu, bilimde doğrunun deney ve gerçeklikle sınandığını anlatarak, şu görüşleri ifade etti:


''Bilim dışı özgürlük isteyenlerin kullandıkları söylemlerden birisi 'her şey zaten görecedir'. Ona bakarsanız evrim teorisi de bir teori. İnsanın uydurduğu bir sav ama unutmayalım ki bilim teorisiz olmaz. Teoriyi reddetmek bilimi reddetmek demektir. Evrim kuramına yapılan saldırı bilime yapılan saldırıdır. Doğa, çözümünü birilerinin bildiği bir bulmaca değil. Bildiklerimiz arttıkça bilmediklerimiz azalmıyor.'' (Cumhuriyet)

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