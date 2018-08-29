İzmir'de estetik ameliyatı olan İngiliz kadın öldü (2)

DOKTORDAN AÇIKLAMA

İzmir\'deki özel hastanede, İngiltere vatandaşı Leah Cambridge\'e kalça kaldırma ve şekillendirme ameliyatı yapan Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. A.Ü., yazılı açıklama yaptı. Cambridge\'in, ameliyat sırasında meydana gelen komplikasyon nedeniyle hayatını kaybettiğini, hem hekim hem de insan olarak çok üzgün olduğunu belirten Op. Dr. A.Ü., \"Tüm tıbbi incelemeleri ve sağlık hizmeti yönünden bir kusur veya eksiklik olmamasına rağmen, bu tür ameliyatlarda istenmeyen ve öngörülemeyen risklerin her zaman olduğu bilimsel bir gerçektir ve tüm dünyada çok sayıda benzer durum bildirilmektedir. Hastanın ailesi ile de görüşülerek gerekli bilgiler verilmiştir. Gösterdikleri anlayış için acılı aileye yeniden teşekkür eder ve başsağlığı dilerim\" dedi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)