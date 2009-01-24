İzmir'de erotik film gösteren yanıyor!

Erotik film gösteren iki sinemada bir hafta süreyle yangın çıktı. Kundaklamadan şüpheleniliyor





Eşrefpaşa ve Yenişehir semtlerinde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, kentin en eski sinemaları olarak bilinen Saray ile Büyük Sinemaları, bir hafta arayla çıkan yangınlarda kül oldu. Erotik film gösterilen iki sinemadaki incelemelerini sonuçlandıran İtfaiye Daire Başkanlığı, çatılarda başlayan yangınları şüpheli buldu. Büyük Sinema işletmecisi İhsan Alaca ise, polisteki ifadesinde, bir hafta önce yanan Saray Sineması'nda olduğu gibi erotik film gösterimi yaptığını, sinemasının da bu nedenle yakıldığından şüphelendiğini söyledi.



İzmir'de tarihi sinemalardaki ilk yangın, geçen 11 Ocak'da Eşrefpaşa Caddesi, 3 numarada bulunan Saray Sineması'nda çıktı. Sinemanın çatı kısmından yükselmeye başlayan alevler, hızla büyüdü. Onlarca itfaiye ekibi, alevlerin yandaki diğer işyerlerine sıçramaması için binanın çatısını ve duvarlarını iş makineleriyle yıkarak yangını söndürdü. Sinemanın bulunduğu bina hakkında, tarihi Agora kalıntılarının önünü kapattığı için Büyükşehir Belediyesi yıkım kararı verdiği ortaya çıkmıştı.



Bir hafta sonra yine yangın



Yıllarca gösterimi yapılan film arşivi de tamamen yanan Saray Sineması yangınından bir hafta sonra 18 Ocak'ta bu kez Yenişehir Gaziler Caddesi 230 numaradaki Büyük Sinema'dan alevler yükselmeye başladı. İlk yangında olduğu gibi son film gösteriminin ardından sinemanın kapanmasından sonra başlayan ve kısa sürede büyüyen yangına, hemen karşısındaki İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çıkan ekipler müdahale etti. Sinema binasının tamamını kaplayan alevler, uzun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.



Erotik film yayını yapıyor



Kentin en eskilerinden olan ve müşterilerine erotik film gösteren sinemalarda, bir hafta arayla çıkan yangınların ardından İtfaiye Daire Başkanlığı çalışma başlattı. Ekiplerin binalarda günler süren araştırmalarında, her iki sinemadaki yangının da çıkış nedeni belirlenemeyip şüpheli bulundu.



Kundaklama araştırması



İtfaiyenin araştırmasında, Saray Sineması'nda yangının çatıya yakın bir bölgede başladıktan sonra yayıldığı, Büyük Sinema'da ise alevlerin, çatının birçok bölgesinden aynı anda başladığı tespit edildi. İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, birkaç dakikalık bir sürede müadahale ettikleri yangının, çok noktadan çıktığını, bunun da kundaklama şüphesini doğurduğunu söyledi.

Görgü tanıklarının da, Büyük Sinema'da yangının başlamasından kısa süre sonra, kimliği belirsiz dört kişinin yaya olarak kaçtıklarını söyledikleri ileri sürüldü.



İşletmeci de şüphelendi



Bakımı yeni yapılan ve elektrik kaçağına karşı korunaklı olan Büyük Sinema Salonu'nun işletmecisi İhsan Alaca da ifadesinde kundaklama şüphesine yer verdi. Alaca'nın, “Bir hafta önce yanan Saray Sineması'nda olduğu gibi erotik film gösterimi yapıyorduk. İşletmeciliğini yaptığım sinemanın da bu nedenle yakıldığından şüpheleniyorum” dediği öğrenildi.Yangında binaların tamamen harap olmasından dolayı polis ekiplerinin de ipucu elde edemediği bildirildi. Her iki yangınla ilgili kundakla şüphesiyle başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

