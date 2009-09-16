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Sağlık

İzmir’de erkeklik tehlikede

Uzmanlar, Büyük Menderes deltasında tarımda kullanılan bazı kimyasalların cinsiyet hormonlarını etkileyebileceği öne sürüyor.

16 Eylül 2009 03:00

TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü araştırmada, Büyük Menderes deltasında tarımda kullanılan bazı kimyasal maddelerin cinsiyet hormonlarını etkileyebileceği öne sürüldü.

TÜBİTAK’ın destek verdiği bir araştırma İzmirli erkeklerin bu kez ciddi tehlikeyle karşı karşıya olduklarını gösteriyor. Yaklaşık 600 kilometrekarelik alanı kapsayan Büyük Menderes Havzası ve deltasında tespit edilen kimyevi maddelerin ve bunların yol açtığı kirliliğin besin zinciri ve canlılar üzerindeki etkileri araştırıldı. Araştırma sonunda elde edilen bulgular ise tüyler ürpertici.

Araştırmanın sonuçlarını, proje yöneticisi ve EÜ Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilmi Orhan, açıkladı. Orhan, “Pestisit olarak adlandırılan tarım ilaçları, Söke Ovası’nda halen yoğun olarak kullanılmakta. Esasen ülkemizde de kullanılması yasak olan bu maddeler, kimyasal açıdan çok dayanıklılar, insan dokusunda uzun yıllar yok olmuyorlar. Canlıların yağ dokularında birikmekte ve yağ dokusu çok az kanlandığı için burada uzun yıllar kalabilmekteler” dedi.

Meme kanseri ve iktidarsızlık yapabilir

Bu kimyasalların canlıların cinsiyet hormonları ve dolayısıyla da cinsel fonksiyonları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyan çok sayıda çalışma bulunduğunun altını çizen Hilmi Orhan, “Bu maddeler dişilerde östrojene benzer etkiler yaratarak hormonlarda bozulma ile meme kanseri riskinde artışa neden olurken erkeklerde de cinsiyet hormonlarını etkileyerek cinsel işlev bozukluklarına yol açabilmektedir” dedi.

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