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Çevre

İzmir'de enerji çalıştayı: Enerji Kimin İçin?

İzmir’de yarın enerji konusunda önemli bir çalıştay gerçekleştiriliyor

27 Eylül 2013 16:34

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) ve Çevre İçin Hekimler Derneği, İzmir’de yarın “Enerji Kimin İçin?” çalıştayı düzenliyor. Enerji üretim, tüketim süreci ile atık sorununun görüşüleceği çalıştayda alanında uzman isimler katılacak.

Ege Çevre Platformu (EGEÇEP) ile Çevre İçin Hekimler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, gün boyu, “enerjinin üretim süreçleri”, “ne pahasına, kimin için enerji üretimi”, “atık sorunu”  konuları tartışılacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde saat 09.30’da başlayacak çalıştayın programı şöyle:

 

1. OTURUM: 09.30-11.00

Enerjinin Toplumsal Yansımaları

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ali Osman Karababa, Ege Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı

Yusuf Gürsucu, HDK Enerji Komisyonu Üyesi

Neriman Usta, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı

 

2.OTURUM: 11.15-12.45

Enerji Üretim Süreçleri ve Atık Sorunu:

Çevre ve Sağlık Etkilerinin Değerlendirilmesi

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Coşkun Bakar, 18 Mart Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr.Ozan Devrim Yay, Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ali Osman Karababa, E.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı

 

3.OTURUM: 14.00-15.30

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çözüm mü?

Oturum Başkanı: Özcan Uğurlu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı

Çevre Yük.Mühendisi Yılmaz Kilim, Tarım Orkam-Sen Mersin Şubesi YK Üyesi

Doç.Dr. Coşkun Bakar, 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

4.OTURUM: 15.45-17.30

Belgesel Gösterimi – Forum

Enerji: Ne Pahasına Kimin İçin?

Burçak Karaman Uysal, EGEÇEP Eş Sözcüsü

Berrin Esin Kaya, EGEÇEP YK Üyesi

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