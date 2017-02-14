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Yaşam

İzmir'de "dur" ihtarına uymayan araç polise çarptı; 1 şehit

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi

14 Şubat 2017 13:41

İzmir'in Bergama ilçesinde kontrol noktasında ''dur'' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu bir polis şehit oldu.

Habertürk'te yer alan habere göre, trafik polis memuru Nedim Öner'e (43), Çanakkale karayolunda kontrol noktasında uygulama yaptığı sırada sürücüsü "dur" ihtarına uymayan 45 HU 268 plakalı hafif ticari araç çarpıp kaçtı.

Ağır yaralanan Öner, sağlık ekiplerince Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada şehit oldu.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, aracı Bergama Stadı yakınlarında terk edilmiş halde buldu.

Şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis memuru Nedim Öner'in cenazesi kaymakamlık önünde düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

 

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İzmirBergama ilçesiNedim Öner

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