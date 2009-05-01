İzmir’de domuz gribi paniği

TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği için İzmir’e gelen Meksikalı çocuklardan birini evinde konuk eden bir öğrenci velisi anne, grip olunca soluğu hastanede aldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Özkan, annenin kan örneğinin temiz çıktığını söyledi. Ayrıca, Meksika’dan İzmir’e gelen bir Türk’ün de şüphe üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğu ama temiz çıktığı belirtildi.



Meksika’da ortaya çıkıp hızla yayılan ve sınırlarımıza dayanan öldürücü domuz gribi panik yaratıyor. Türkiye’de henüz bir vaka görülmezken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile TRT işbirliğiyle düzenlenen ve İzmir’de gerçekleştirilen Uluslarası Çocuk Şenliği’ne katılan Meksikalı çocuklar, onlarla bir araya gelen kişileri huzursuz etti. Özellikle, Meksikalı çocukları evlerinde konuk eden ilköğretim öğrencileri ve aileleri tedirgin olurken, evinde bir Meksikalı çocuğu konuk eden bir kadın veli, ateşlenince ‘domuz gribi oldum’ paniğine kapılarak soluğu Alsancak Devlet Hastanesi’nde aldı.



Veliden alınan kan örnekleri Ankara Hıfzısıhha Enstitüsü’ne gönderildi. Sonucun negatif çıktığı ve herhangi bir sorun olmadığını belirten İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmat özkan, şunları söyledi:



“TRT Çocuk Şenliği’ne katılan ülkeler okullarla eşleştirilmişti. Meksikalı çocukların eşleştirildiği okulda da doktorlarımız, öğrencilerde tarama yaptı. Herhangi bir sıkıntılı durum çıkmadı. Öğrenciler bazıları 16 Nisan’da, bir kısmı da 18 Nisan’da İzmir’e gelmişlerdi. 26’sında da döndüler. Bu hastalığın kuluçka dönemi vakaya göre değişse de genelde 7-14 gün olarak biliniyor. Bu süreç birkaç gün içinde bitecek.”



Direkt uçuşlar olmaması nedeniyle İzmir’in şanslı olduğunu ama bunun hiç olmayacağı anlamına gelmeyeceğini belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Özkan, gerekli önlemlerin alındığını, ellerinde yeterince malzeme bulunduğunu söyledi.



Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağrı Büke, bugün polikliniklerine gelen bir kişinin domuz gribi şüphesiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Büke, “Meksika’dan gelen bir Türk şüphelenmiş ama yersiz çıktı” dedi.