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İzmir'de dolandırıcılık operasyonu

İZMİR, (DHA) - İZMİR ve Şanlıurfa'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı

31 Ekim 2017 22:04

İZMİR, (DHA) - İZMİR ve Şanlıurfa\'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk 7 şüpheliden 5\'i tutuklandı. Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak geçen Şubat ayında A.D. (56) ve  O.D.\'yi (78) toplam 1 milyon 65 bin TL dolandıran 17 kişiden 14\'ünü İzmir ve Şanlıurfa\'da yapılan eşzamanlı operasyonda yakaladı. Diğer 3 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 47 bin 250 TL, 5 burma bilezik, 2 küpe, 4 yüzük ve 8 Cumhuriyet altını ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 7\'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K., H.Y., Y.Y., H.Ç. ve İ.A. tutuklandı, İK. ve A.K. ise serbest bırakıldı.
Diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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