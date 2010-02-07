İzmir'de 'doğal afet'

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Yağış ilçelerde de etkili oldu Yağış ilçelerde de etkili oldu

'Kentte doğal afet yaşanıyor'

Metrekareye 100 kilogram yağış

İzmir'de, aralıksız süren yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kent genelinde yaşamı olumsuz etkileyen yağmur nedeniyle, Konak, Bornova ve Karşıyaka ilçelerindeki yollarda hem yayalar hem de araçlardaki vatandaşlar sıkıntılı anlar yaşadı.Alsancak'tan Çınarlı'ya giden yolda da su birikintileri nedeniyle bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı ve trafiğin akışını da olumsuz etkiledi. Trafik polisi, Şehitler Caddesi'nden Çınarlı'ya çıkan yolda su seviyesinin aşırı yükselmesi nedeniyle yüksek olmayan araçların yola girişini engelledi.Cadde üzerindeki Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş Arızalar Servisi binasının bahçesi de su altında kaldı.Akşam saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden sağanak nedeniyle Seferihisar ilçesinde bir dere taştı, 40 ev ve iş yerini su bastı.Ulamış Mahallesi'nde, Ulamış Barajı'nı besleyen dere, şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Mahalledeki bazı ev ve iş yerlerine su doldu.Seferihisar-Sığacık yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Seferihisar'a bağlı dağ köylerinden Beyler'e ulaşımı sağlayan Beyler Köprüsü'nün büyük bölümü çöktü.Foça ilçesindeki Kalyoncu Tersanesi yağış nedeniyle su altında kaldı, birçok ev ve iş yerini su bastı.POLİSLERİN ZOR ANLARIMersinli semti de yağışlardan olumsuz etkilendi. Semtteki bazı sokaklarda biriken sular kaldırım seviyesini aşarken, bazı vatandaşların su baskınına karşı evlerinin girişine kum torbaları koyduğu, bazı sokak girişlerinin de vatandaşlarca çeşitli barikatlarla kapatıldığı gözlendi.Mersinli'deki Motosikletli Polis Timler Amirliği'nin bahçesi de su altında kaldı.Bölgede bazı rögarlar taşarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Sağlık ekipleri de suların tahliyesi için çalıştı.Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde de iş yeri sahiplerinin su baskınlarına karşı tedbir aldığı dikkati çekti. Dükkanları önünde kum torbalarını hazır bulunduran iş yeri sahipleri, ayrıca kendi imkanları ile bahçelerine biriken suları tahliye etti.İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentte yağıştan dolayı çok ciddi bir doğal afet yaşandığını bildirdi.Belediye yetkilileri, dün akşamdan bu yana devam eden etkili sağanakla mücadele için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının 180 personel, 40 araç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 120 personel, 35 araçla, Belediye Fen İşleri ile İzbeton Genel Müdürlüğü'nün de tüm personeliyle il ve ilçelerde su baskınına uğrayan ev ve iş yerlerinde çalışma yaptığını belirtti.Yetkililer şunları kaydetti: ''Dün akşamdan bu yana İzmir ve ilçelerinde yer yer metrekareye 100 kilograma ulaşan yağış düştü. Bazı yerlerde derelerin taşması sonucu ev ve iş yerlerine su doldu. Seferihisar Ulamış Barajı yakınlarındaki derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 8 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı. Çok ciddi bir doğal afet yaşandı. Can kaybı olmaması bunca zarar ziyana rağmen sevindirici.''İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de dün (6 Şubat 2010) saat 01.00'den bu yana kent merkezinde metrekareye 100 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Etkili ve kuvvetli yağışın sabah saatlerine kadar devam edeceğini, yarın (8 Şubat 2010) gün boyu sürecek yağmurun akşam etkisini kaybedeceğini belirten yetkililer, vatandaşların tedbir almasını istedi.Alsancak 1521 Sokak'ta yüksekliği 50 santimetreye ulaşan su birikintisi nedeniyle bir ticari taksi arıza yaptı. Araçta mahsur kalan 4 kişilik aile, polis ve itfaiyeden yardım istedi. Taksi sürücüsü İsa Ön, ailesiyle sinemaya gitmek için yola çıktıklarını, sokağa geldiklerinde suyun seviyesinin yüksek olması dolayısıyla aracın arıza yaptığını söyledi.Araç içinde mahsur kaldıklarını belirten Ön, ''Suyun bu kadar yüksek olduğunu fark edemedik. Sokağa girdikten bir süre sonra araç durdu. Yeniden çalıştıramadık ve polisi aradık, itfaiyeye ekibine bilgi verdik. İtfaiyeden önce yanımıza gelen arkadaşım, aracıyla bizi kaldığımız yerden çıkardı'' dedi.