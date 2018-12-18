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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denizde 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu

18 Aralık 2018 00:46

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, denizde 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. 
Bugün gündüz saatlerinde Bostanlı Mahallesi Günbatımı seyir terası yakınında balık tutan bir kişi, denizin üzerinde ceset olduğu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, cesedi karaya çıkarttı. Polisin yaptığı incelemede, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait olan ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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