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Çevre

İzmir'de deniz patlıcanı baskını

Yasa dışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi

05 Nisan 2018 13:42

İzmir’in Urla ilçesinde bir tekneyle yasa dışı olarak deniz patlıcanı avcılığı yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi. Teknedeki deniz patlıcanları da toplandıkları yere bırakıldı.

Urla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı olarak deniz patlıcanı avlayanlara yönelik denetim yapıldı. Urla’nın Çeşmealtı bölgesinde Eşek Adası’nın kuzey batısında deniz patlıcanı avlanan bir tekneye suçüstü baskın yapıldı. Teknedeki deniz patlıcanları avlandıkları bölgede tekrar denize bırakılırken, kaçak avcılık yapanlara 5 bin 288 TL idari para cezası kesildi.

 

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