İzmir'de define arayan 2 kişi metan gazından öldü

T24 - İzmir'in Bornova İlçesi'nde define arayan işadamı 44 yaşındaki Özkan Şahin ile arkadaşı 46 yaşındaki İlyas Arabacı, kazı alanındaki metan gazından zehirlenerek öldü.



İşadamı, evli ve bir çocuk babası Özkan Şahin, bir süre önce arkadaşı evli ve 2 çocuk babası İlyas Arabacı ile sahibi olduğu pamuk ve çırçır fabrikasının arkasındaki boş arazide define aramaya başladı. Dün akşam saatlerinde yeniden bir araya gelen iki arkadaş, açtıkları tünel biçimindeki kazı alanına indi, çalışmaya başladı. Ancak kısa süre sonra Şahin ve Arabacı metan gazından etkilendi. İlyas Arabacı kazı alanında kendinden geçerken, Şahin ise dışarı çıkmayı başardı. Dün akşam saat 23.30 sıralarında cep telefonuyla kardeşi Erkan Şahin'i arayan Özkan Şahin, “Fabrikanın arkasındaki boş arazideyim. Bayılmak üzereyim. Hemen gel” dedi.



Arabasına atlayıp hemen bölgeye hareket eden Erkan Şahin, yolda telefonla durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Erkan Şahin, kazı alanının girişinde ağabeyi Özkan Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ağabeyini yukarı çeken Şahin, yoğun gaz nedeniyle Arabacı'ya ise ulaşamadı.



Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri, Arabacı'nın dışarı çıkarılması için AKS 110 ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin çalışması sonucu Arabacı'nın cansız bedeni de dışarı çıkarıldı.



İlk belirlemelere göre metan gazından zehirlendikleri belirtilen iki arkadaşın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olay yerinde ve Özkan Şahin'in fabrikasındaki ofisinde yapılan incelemede, tünel kazmak için kullanılan kazma, kürek, hilti, ışıklandırma sistemi, komprasör ve define haritaları bulundu.



