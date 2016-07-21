İzmir'de darbe girişimi operasyonu; 11 avukat gözaltında

İzmir’de Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, darbe girişimi soruşturması kapsamında 'paralel yapı'nın üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 11 avukat gözaltına alındı. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda baskın düzenlenen adreslerde arama yapıldı, 14 avukat aranıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında 'paralel yapı' ile bağlantılı olduklarından şüphelenilen avukatların ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gün doğumuyla birlikte başlayan operasyonda çok sayıda ekip, belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramalarda örgüte ait belge ve dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda 11 avukat gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 14 avukatın ise arandığı öğrenildi.