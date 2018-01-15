İzmir'de çukura düşen iki kardeşin ölümüyle ilgili 6 tutuklama

İzmir Karabağlar'da, inşaat alanında yağmur suyuyla dolan çukura düşen 5 yaşındaki Ali ve ağabeyi 8 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu'nun ölümüne ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabağlar ilçesinde, inşaat alanındaki su dolu çukura düşerek boğulan Ali ve Yusuf adlı iki kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Bilirkişi incelemesi ve olay yeri inceleme ekibinin araştırmasına göre, İller Bankası'nın açtığı ihaleyi alan firmanın kazı işini taşeron bir firmaya devrettiği belirtilen açıklamada, firma tarafından kazı bölgesinde iş güvenliği ile ilgili yeterli önlem alınmadığının tespit edildiği belirtildi.

6 kişi gözaltına alındı

Olayda ihmali bulunan şirketin 2 yetkilisi, ve 4 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6’sı, Ç.A, S.K, Z.D, M.K, M.B ve F.G, bu akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece taksirle ölüme sebebiyet vermekten tutuklandı.

Karabağlar ilçesi Uzundere semtinde aileleriyle çadırda yaşayan Ali (5) ve ağabeyi Yusuf Tencirlioğlu (8), kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaat çalışmasının devam ettiği alana girmiş, çamur nedeniyle kayganlaşan zeminde dolaşan çocuklar, yağmur suyuyla dolan yaklaşık iki metre derinliğindeki çukura düşmüş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki kardeş hayatını kaybetmişti.

Tencirlioğlu ailesinin hurdacılık işi ile uğraştıkları ve 3 ay önce Kahramanmaraş'tan İzmir'e gelerek olayın meydana geldiği inşaat alanına 200 metre mesafede çadırda yaşadıkları öğrenilmişti.

İki kardeşin cenazeleri ise bugün öğle saatlerinde toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’a gönderildi.