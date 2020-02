İzmir'de çocuk istismarına ortak tepki

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları temsilicileri, motosiklet kulüpleri ile birlikte çocuk istismarına karşı eylem yaptı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen kalabalık, çocuk istismarlarının son bulmasını isterken, Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, bu tür vakaların idam ile cezalandırılması için referandum önerisinde bulundu. Kaya, \"İdamsa idam, kimyasal hadımsa hadım. Eğer bu milletin vekilleri elini bu taşın altına koymayacaksa bu millet referanduma hazırdır\" diye konuştu.

İzmir\'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelen Kemeraltı Esnaf Derneği üyeleri, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ve Anatolian Soldiers, 35 army, İzmir Motosiklet Kulübü ile İzmir Chopper isimli motosiklet kulüpleri açıklama yaparak çocuk istismarına karşı önlem alınmasını istedi. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Ümit Kaya, son bir hafta içerisinde Ankara Polatlı\'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara\'dan, ardından da Ağrı\'da Ramazan Bayramı\'nın 1\'inci günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir\'den acı haber geldiğini hatırlatarak, tüm Türkiye gibi kendilerinin de bağrının yandığını kaydetti. Kaya, \"O evlatlarımızın basına yansıyan fotoğrafları aklımızdan çıkmıyor. Öfkemiz büyük. Çocuklarımızın yüzüne baktığımızda Ankara\'daki Eylül\'ün, Ağrı\'daki Leyla\'nın yüzünü görüyoruz. Bu vakalar artık son bulsun istiyoruz. Başka aileler evlat acısı çekmesin istiyoruz. Aynı şey bizim evlatlarımızın başına gelir mi korkusuyla yaşamak istemiyoruz\" dedi.

Acı ve öfkenin bu ve bunun gibi olayların yaşanmasına engel olamadığını, yapısal düzenlemelerin artık şart olduğunu belirten Başkan Kaya, son dönemde büyük artış gösteren çocuk istismarı olaylarına karşı acil eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. TBMM\'yi bu konuda caydırıcı kanunlar çıkarmaya çağırdıklarını kaydeden Ümit Kaya, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde bu suçların cezalarının çok ağır şekilde verildiğini vurguladı.

\'4 SAATTE BİR ÇOCUK İSTİSMARI YAŞANIYOR\'

Türkiye\'nin çocuk istismarında dünyada üçüncü sırada olduğunu savunan Kaya, şunları söyledi:

\"Çocuk istismarına karşı hep beraber çalışmamız gerekiyorken sürekli olarak ayrı saflarda duruyoruz. Çocuk istismarı bir insanlık suçudur. Türkiye\'de her 4 saatte bir çocuk tecavüz veya taciz ile karşı karşıya kalmakta. Sokaklarda yaşayan yaklaşık 25 bin çocuk cinsel taciz ile karşı karşıyadır. Yılda ortalama yaklaşık 7 bin çocuk istismara maruz kalmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklamalarına göre 7-14 yaş arası çocuklar daha sıklıkla cinsel istismara uğramakta. Bu rakamları artık vicdanlar kabul etmemektedir. Bu suçlara karşı daha caydırıcı ve ağırlaştırılmış cezalar istiyoruz. Tecavüzün affı yoktur, olmasında. Kadına şiddetin özrü yoktur, olmasında. Hayvana zulmün azı çoğu yoktur, olmasında. Mazlumun ve mağdurun yüreğini ferahlatmayan her karar zalime mükafattır.\"

İDAM İÇİN REFERANDUM ÖNERİSİ

Pedofoli, taciz, cinayet, istismar ve vatana ihanet karşısında atılacak her adımda bu milletin her türlü yükü almaya hazır olduğunu savunan Ümit Kaya, idam önerisinde bulunarak, \"İdamsa idam, kimyasal hadımsa hadım. Megan Kanunu ise Megan Kanunu. Eğer bu milletin vekilleri elini bu taşın altına koymayacaksa bu millet referanduma hazırdır. Kurun sandıkları idamsa idam, en ağır ceza ise ceza. Megan Kanunu ise sonuna kadar biz varız\" dedi.



FOTOĞRAFLI