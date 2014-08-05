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Yaşam

İzmir'de çift başlı yunus kıyıya vurdu

İzmir'in Dikili İlçesi'nde çift başlı, çift yüzgeçli, tek kuyruğu olan yavru yunus, sahilde ölü bulundu

05 Ağustos 2014 16:47

Antalya'dan tatil için Dikili İlçesi'ne giden Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğrul Metin, sahilde yüzerken kıyıya bir balığın vurduğunu gördü. Sahile çıkan Tuğrul Metin, tek kuyruklu, çift başlı ve yaklaşık 1 metre boyunda ölü yunusla karşılaştı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Tuğrul Metin'in durumu bildirmesi üzerine sahile gelen Dikili Jandarması'na bağlı ekipler, ölü yavru yunusu alarak incelenmek üzere götürdü.

Hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Tuğrul Metin, "Gözleri tam oluşmamıştı. Hava delikleri ise daha yeni yeni oluşuyordu. İlginç bir deneyim oldu" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, ender görülen bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Yapışık ikizlerin benzeri bir durum. Yapılacak incelemelerin ardından mutlaka bir sonuca ulaşılacaktır" dedi.

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