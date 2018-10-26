İzmir'de, CHP'den belediye başkanlığı aday adaylıklarına 337 başvuru

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, CHP\'den belediye başkan aday adayı olmak isteyenler, dosyalarını il ve ilçe başkanlıklarına teslim etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığına 9 başvuru yapıldı. İlçe belediye başkan aday adaylıklarına da toplamda 328 başvuru gerçekleşti. İlçe belediye başkanlarından 5\'i yeni dönem için başvuruda bulunmadı.

İzmir\'de CHP\'liler, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için aday adaylık dosyalarını teslim etti. Son gün yapılan başvurulara göre; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 9 kişi dosya verdi. Büyükşehir için, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın, Karabağlar Belediye Başkanı Hasan Karabağ, İzmir eski milletvekilleri Musa Çam ile Canan Arıtman, CHP İzmir eski İl Başkanı Kemal Karataş, İzmir Barosu eski Başkanı Aydın Özcan ve parti eğitmenlerinden Seniye Nazik Işık resmi başvuruda bulundu. İlçelerde mevcut başkanların çoğu yeni dönemde de aynı göreve talip oldu. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise başvuru yapmadı. İlçelerde belediye başkan aday adaylıklarına toplamda 328 kişi başvuruda bulundu.

MECLİS\'E ADAY ÇIKMADI

Kiraz\'da Belediye Başkan aday adaylığı için sadece Salim Özkarakaş başvuruda bulundu. Meclis üyeliğine de bir kişinin başvuru yapması dikkat çekti. İbrahim Gözüm, meclis üyeliği için aday adaylık dosyasını teslim etti. İzmir\'in kırsal ilçelerinden biri olan Kınık\'ta da Ahmet Özkan Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Meclis üyeliği aday adaylığı için herhangi bir başvuru olmadı.

CHP\'de belediye başkanı olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunanların isimleri şöyle:

Aliağa: Özcan Durmaz, Barış Eroğlu, Erol Güngör, Remzi Özcan, Osman Murat, Ümit Devran, Ulviye Öztürk, Zeki Küçükakyüz. 27 kişi de meclis üyeliği başvurusu yaptı.

Balçova: Yusuf Kurt, Hüseyin Çorlu, Muharrem Dayanç, Ergin Akman, Banu Gençkan, Hürmet Kırmızı. Meclis üyeliği için de 42 kişi başvuruda bulundu.

Bayındır: Ufuk Sesli, Ali Şuhaip Erişen. Meclis üyeliği için 10 kişi başvuru yaptı.

Bayraklı: Serdar Sandal, Cemal Kerim Mehmethanoğlu, Hatice Tatlı, Cindi Can Polat, Pınar Susmuş, Vahap Yılmaz, Metin Güler, Gamzegül Çamur, Songül Gök, Ahmet Doğan, Hasan Karabağ, Murat Haluk Öncel, Levent Ölçer, Mustafa Karaman, Kerim Özer. İlçede meclis üyelikleri için 120 kişi başvuruda bulundu.

Bergama: İdris Yavuzyılmaz, Salih Özçiftçi, Akın Yasa. Meclis üyeliği için de 6 kişi başvuru yaptı.

Beydağ: Vasfi Şentürk ve Feridun Yılmazlar. Meclis üyeliği için de 11 kişi başvuruda bulundu.

Bornova: Olgun Atilla, Bülent Çetinkaya, Okan Karlıdağ, Ethem İnal, Hatice Zeybek, Efkan Muhtar, Ender Kırmızı, Volkan Bakkallar, Ali Sözer, Buket Mertoğlu Gürpınar, Onur Koçanalı, Nusret Doğan Albayrak, Mustafa İduğ, Coşkun Çiftlik, Meftan Uğur Bağışlar, Özdemir Sökmen. Meclis üyeliği için 135 başvuru yapıldı.

Buca: Levent Piriştina, Ercan Tatı, Suat Nezir, Aysun Önal Uyar, Erkut Tamay, Mehmet Zeki Karaoğlu, İsmail Bekiroğlu, Levent Bendeş, Barış Özreçber, Hasan Nebi, Remzi Akdemir, Metin Çağrı, Aydoğan Hepdemirgil, Levent Köstem, Ayten Karadağ, Mehmet Süne, Ali Hıdır Uludağ. 116 kişi de meclis üyeliği aday adaylığına başvuruda bulundu.

Çeşme: Muhittin Dalgıç, Ekrem Oran, Onur Saatli, Gülseli Saatli, Hakan Dolakay, Nükhet Akyıldız, Hakkı Berksu, Nilüfer Etkin, Mehmet Görgün, Nedim Gümüş, Remzi Özen. 48 kişi de meclis üyeliği noktasında aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Çiğli: Hasan Arslan, Cemal Doğan, Umut Barış Ballıkaya, Kemal Yıldız, Gürbüz Bal, Semra Aksu, İbrahim Büyükgöl, Behçet Köymen, Utku Gümrükçü, Ali Rıza Koçer, Orhan Akıncı, Aziz Buğa, Mustafa Doğan, Ayhan Güneş, Tülin Koç, Şeref Bektaş, Hasan Asker, Ebru Okay. Çiğli\'de 129 meclis üyeliği başvurusu yapıldı.

Dikili: Adil Kırgöz, İsmail Hakkı Şener, Haydar Eren, Ali Asker Koç, Saygın İkiz, Gazi Akıncı, Mustafa Tosun, Uğur Özcan, Gökmen Ulu, İsmail Canpolat, Rıza Gök. Meclis üyeliğine 54 başvuru yapıldı.

Foça: Günal Biçer, Fatih Gürbüz, Gökalp Müstecaplıoğlu, Osman Yurtseven, Saniye Bora Fıçı, Gülderen Özafacan Zeğerek, Gürol Türkmentepe, Gökhan Demirağ. 58 kişi meclis üyeliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

Gaziemir: Halil İbrahim Şenol, Muzaffer Kapı, Abdurrahim Nursoy, Yüksel Demirsoy, Bülent Zenginobuz, Hakan Suvari, Halil Arda, İsmail Hakkı Özçelik. Belediye meclis üyeliği için başvuru yapanların sayısı ise 49.

Güzelbahçe: Mustafa İnce, Alpay Kandemir, Nilay Kökkılınç, Sibel Parmaksız, Hüseyin Vatansever, Suzan Sultan Koşar. 53 kişi de meclis üyeliği aday adaylığına başvuruda bulundu.

Karabağlar: Muhittin Selvitopu, Mehmet Şakir Başak, Heval Savaş Kaya, Polat Manduz, Fahri Elmas, Sıtkı Kürüm, Kadir Sinan. 100 kişi meclis üyeliğine aday adaylığı başvuruda bulundu.

Karaburun: Hamdi Yavuz, Cem Balkan, Hüseyin Oğuz, Bülent Cumcum, Serdar Yasa, İlkay Girgin Erdoğan, Celal Umut Benlioğlu, Yaşar Datlı, Bülent Gültekin, Dinçer Özlüoğlu. Meclis üyeliği için de 28 kişi başvuru dosyasını teslim etti.

Karşıyaka: Ali Engin, Cihan Türsen, Taha Okan, İsfahan Naki, Mustafa Serdar Yavaşoğlu, Turabi Değerli, Sercan Algün, Vural Budak, Okşan Özdeker, Mustafa Ülkü Caner, Hüseyin Mutlu Akpınar.

Kemalpaşa: Bülent Oray, Rıdvan Karakayalı, Metin Aras, Sibel Bezci, Vedat Uğur, Muharrem Bayraktar, Ünsal Atmaca, Ahmet Cemil Balyeli, Talat Özışık, Ahmet Özken, Ahmet Palandöken. 28 kişi meclis üyeliği aday adaylığı başvurusu yaptı.

Kınık: Ahmet Özkan. Meclis üyeliği için kimse aday adaylığı dosyası vermedi.

Kiraz: Salim Özkarakaş. Meclis üyeliği için de İbrahim Gözüm\'den başvuru geldi.

Konak: Sema Pekdaş, Birgül Değirmenci, Mehmet Türkbay, Murat Erginci, Safiye Zengin, Hüseyin Saygılı, Sedat Uzunbay, Hakan Tartan, Muhsin Kurt, Merih Şan, Ali Yılmaz, Celalettin Polat, Asuman Ali Güven, Ülkümen Rodoplu. 89 kişi de meclis üyeliği aday adaylığına başvuru yaptı.

Menderes: Ahmet Pala, Mustafa Öztürk, Mustafa Kayalar, Haydar Topaç, İbrahim Kara, Mehmet Gürbüz, Çağrı Çiftçi, Zerrin Ak, Erdinç Özdalak, Ergun Özgün. Meclis üyeliği için de 25 başvuru yapıldı.

Menemen: Tahir Şahin, Ömer Güney, Serdar Aksoy, Ali Kemal Elitaş, Erdoğan Çınar. Meclis üyeliği için de 40 kişi başvuruda bulundu.

Narlıdere: Celal Yıldız, Hakan Kılıç, Önder Demirdöven, Ezgi Deniz Urunga, Devrim Kırlangıç, Cesamin Özkan, Öztürk Kurt, Ferudun Gülel. 87 meclis üyeliği başvurusu yapıldı.

Ödemiş: Mehmet Eriş, Bekir Keskin, Remzi Boyacıoğlu, Mustafa Aydın, Cumhur Şener. 22 kişi ise meclis üyeliği noktasında resmi müracaat yaptı.

Seferihisar: İsmail Yetişkin, Türker Çınar, Mehmet Tuğral, Ahmet Güney, Cengiz Ertekin, Mehmet Şenel, Özen Şenyiğit, Sefer Topçu, Armağan Abacıoğlu, Tayfun İlhan, Osman Ürkmez. Meclis üyeliği için 23 başvuru yapıldı.

Selçuk: Sevcan Yörük, Filiz Ceritoğlu Sengel, Vefa Ülgür, Emir Cömert, Hasan Uysal, Mehmet Kuzu, Metin Çıtak. 24 kişi de meclis üyeliği başvurusunda bulundu.

Tire: Hakan Şenoyar, Burak Alp Ersen, Yücel Özen ve Ali Doğu. 12 kişi de belediye meclis üyeliği için aday adaylık dosyasını teslim etti.

Torbalı: İsmail Uygur, Övünç Demir, Hakkı Güney, Yıldırım Baytekin. 45 kişi de meclis üyeliği aday adaylığına başvuru yaptı.

Urla: Sibel Uyar, Ahmet Bahri Yalaz, Nurşen Balcı, Bülent İlhan, Şehrazat Mercan, Murat Gül, İbrahim Burak Oğuz, Hakan Yiğit, Kemal Ay, Bülent Onat, Derya Tüzen Ertem. Meclis üyeliğine de 66 başvuru yapıldı.



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