İzmir'de CHP'den alternatif 23 Nisan kutlaması

İzmir\'de sabah saatlerinde yapılan resmi kutlamalardan sonra CHP İl örgütü, öğleden sonra alternatif kutlama yaptı. İl Başkanı Deniz Yücel, geçici olarak koltuğunu devrettiği ortaokul öğrencisi Nazlı Turanlıoğlu ile birlikte Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Kutlamada Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır ile ilçe belediye başkanları ile partililer yer aldı. Kutlamada ilk olarak Nazlı Turanlıoğlu, Atatürk ilkelerine bağlı olarak yaşacaklarını söyledi. İl Başkanı Deniz Yücel yaptığı konuşmada, \"Bugün, ulusal egemenliğimizin ve birliğimizin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun yıl dönümü. Atamızın hayali, tam bağımsız, güçlü, demokratik ve barış içinde, cumhuriyete sahip çıkılan bir Türkiye\'nin sonsuza kadar yaşatılmasıydı. Bunun için en çok gelecek nesillere güvenmiş, onlara verdiği değeri her söyleminde, her uygulamasında göstermiştir\" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın, tüm halkın büyük bir coşku ve minnetle kutlaması gereken en önemli bayramlardan birisi olduğunu da söyleyen Yücel, \"Zira 23 Nisan, babadan oğula intikal eden, halkın iradesini yok sayan saltanat sisteminden, halkın kendi hür iradesi ile seçtiği yöneticileri devletin başına getirdiği, demokratik ve ulusal egemenliğe dayalı Cumhuriyet sistemine geçişin başlangıcı olan, Türk halkının siyasi tarihinde dönüm noktası olan bir tarihin yıl dönümüdür\" diye konuştu.

TBMM\'NİN KURULMASIYLA DEVRİM BAŞLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin kurulduğu tarihle başlayan devrimin, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 29 Ekim 1923\'te Cumhuriyet rejimin ilanı ile taçlandığını da ifade eden Deniz Yücel, \"23 Nisan demek bağımsızlık demektir. 23 Nisan demek emperyalizme ve sömürüye karşı başkaldırı demektir. 23 Nisan demek tek adamın değil, saraylıların değil, halkın egemenliği demektir. Ve 23 Nisan demek Türk ulusunun kendi kaderini tayin etmesi yolundaki en önemli adımdır. Sevgili çocuklar, bu ülkenin ve geleceğin gerçek sahipleri sizlersiniz. Bugünün büyükleri olan bizlerin elinde bulunan yetkilerin ve makamların gerçek sahipleri sizlersiniz. Sizler bugünden, bu ülkenin geleceği için kimin neler yaptığını, kimlerin cumhuriyete, demokrasiye ve Atatürk\'e sahip çıktığını görebilecek anlayışa ve öngörüye sahipsiniz. Sizlerin özgür bir ülkede yaşayabilmeniz, hak ettiğiniz çağdaş ve modern eğitimi almanız ve her birinizin birer cumhuriyet neferi olmanız için, dünyanın en güçlü ordularını yenen, yokluklar içinden güçlü bir Türkiye kurmayı başaran Mustafa Kemal Ütatürk ve silah arkadaşlarının isimlerini, ruhlarını ve ilkelerini yaşatacak olanlar sizlersiniz\" dedi.



