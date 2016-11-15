İzmir’de ÇHD ve ÖHD’li avukatlara gözaltı!

Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması kapsamında 3 ay süreyle faaliyetleri durdurulan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar kararı protesto etmek için İzmir Bayraklı Adliye Sarayı C-Blok personel kapısı girişi önünde toplanıp, basın açıklaması yapmak istedi. Açıklama yapmak isteyenlerden 13’ü avukat 17 kişi gözaltına alındı.

"Yasak!"

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, bir grup avukat ellerinde ‘Baskılar bizi yıldıramaz. ÇHD ve ÖHD’ yazanılı afişi merdiven girişine serdi. Açıklama nedeniyle yoğun güvenlik tedbiri alan polis, megafonla “Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı var. Burada basın açıklaması yapmak yasak. Afişi bulunduğu yerden alın” anonsu yaptı.

Avukatlar, afişi yerden alıp, basın açıklamasını yapmak için adliye çıkışına doğru yöneldi.

Avukatların ağızları kapatıldı

Avukatlar slogan atmaya başlayınca grubun etrafı çevik kuvvet polisleriyle çevrildi ve ardından müdahale geldi. Gözaltı işlemi sırasında direnen avukatlar yaka paça polis araçlarına bindirildi, bazılarının ise bağırmamaları için ağızları kapatıldı.

Gözaltına alınan 13’ü avukat 17 kişi sağlık kontrolü için önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü. Gözaltında bulunan meslektaşları ile görüşmek isteyen bir başka avukat grubu polislerle tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından, avukatlar gözaltındaki arkadaşlarının serbest bırakılması için savcıyla görüşmek adliye içerisine girdi.