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İzmir'de cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlama; 10 yaralı

Bombanın el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi

31 Ağustos 2017 11:40

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bir bomba, cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlatıldı. Patlama sonucu 1'i ağır, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina "Emniyet çalışmalarını terör ihtimali üzerinde yoğunlaştırıyor" dedi.

Saat 07:40 sıralarında meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi servis edildi.

3 yaralının tedavisi sürüyor

Yaralılardan şoför Y.S. ile kadın infaz koruma memuru M.Ç. yakındaki Özel Tınaztepe Hastanesi'ne, diğer infaz koruma memurları S.T., Ö.K., G.D., Y.K., Z.Y., R.Ş., B.A. ve A.T. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sol ayağından ağır yaralanan infaz koruma memuru Y.K., ilk müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ndeki diğer 7 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Halen hastanelerde bulunan 3 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polis patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alırken, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi.

El yapımı patlayıcı

İlk incelemelere göre çöp konteynerine yerleştirilen bombanın el yapımı olduğu ve uzaktan kumanda ile servis aracının geçişi sırasında patlatıldığı belirlendi.

Olay yerinden toplanan bomba parçaları, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Adalet Bakanı'ndan açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İzmir'de cezaevi personeli servis aracına yönelik hain saldırıyı nefretle kınıyorum. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadesini kullandı.

"Emniyet çalışmalarını terör ihtimali üzerinde yoğunlaştırıyor"

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da sosyal medya hesabında "Patlamanın olduğu 1401 sokaktayız. Emniyet güçlerinden bilgi alıyoruz. Emniyet çalışmalarını terör ihtimali üzerinde yoğunlaştırıyor" paylaşımında bulundu. 

Patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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