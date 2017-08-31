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İzmir'de cezaevi servis aracının geçtiği sırada bomba patlatıldı

31 Ağustos 2017 11:53

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İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bir bomba, cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlatıldı.

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Saat 07:40 sıralarında meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi servis edildi.

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Patlamaya ilişkin olarak yetkili makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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Saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

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