İzmir'de cezaevi servis aracının geçtiği sırada bomba patlatıldı
31 Ağustos 2017 11:53
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İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerine yerleştirilen bir bomba, cezaevi servis aracı geçişi sırasında patlatıldı.
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Saat 07:40 sıralarında meydana gelen patlama sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi servis edildi.
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Patlamaya ilişkin olarak yetkili makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
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Saat 07.40 sıralarında bir servis aracında meydana geldiği belirtilen patlama üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.
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