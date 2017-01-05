İzmir'de can kaybının artmasını önleyen polis: Fethi Sekin

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyı önceden farkeden polis memuru Fethi Sekin, can kaybının büyümesini engelledi. Ajansların geçtiği bilgilere göre Sekin, aracın Adliye'ye girmesine engel olurken açtığı ateşle bir saldırganı öldürdü ve ardından diğer saldırganın açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Adliye binası C kapısına doğru ilerleyen aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, saldırganları fark ettikten sonra silahını çekip, aracın kapıya gitmesine engel oldu.

Araçtan inen silahlı saldırganları da kovalayan Sekin, saldırganlardan birini öldürdü ancak diğer saldırganın açtığı ateşle yaşamını yitirdi.

Fethi Sekin, 2014 yılında görevi sırasında manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı" dedi.

Doğan Haber Ajansı polis memurunun, 55 gün önce kanser hastası annesi Hatun Sekin'i kaybettiği bilgisini geçti.

Fethi Sekin'in 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin de, eşinin ölümü üzerine oğlunun yanına taşınmıştı.

43 yaşındaki Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlıydı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Sekin, yaklaşık 9 yıldır İzmir Adliyesi önünde görev yapıyordu.