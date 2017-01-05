T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İzmir'de can kaybının artmasını önleyen polis: Fethi Sekin

Adliye önünde düzenlenen saldırıyı önceden farkeden polis memuru Fethi Sekin, can kaybının artmasını engelledi. Sekin'in bomba yüklü aracın Adliye'ye girmesine engel olurken açtığı ateşle bir saldırganı öldürdüğü, diğer saldırganın açtığı ateşle hayatını

05 Ocak 2017 23:34

İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyı önceden farkeden polis memuru Fethi Sekin, can kaybının büyümesini engelledi. Ajansların geçtiği bilgilere göre Sekin, aracın Adliye'ye girmesine engel olurken açtığı ateşle bir saldırganı öldürdü ve ardından diğer saldırganın açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Adliye binası C kapısına doğru ilerleyen aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, saldırganları fark ettikten sonra silahını çekip, aracın kapıya gitmesine engel oldu.

Araçtan inen silahlı saldırganları da kovalayan Sekin, saldırganlardan birini öldürdü ancak diğer saldırganın açtığı ateşle yaşamını yitirdi.

Fethi Sekin, 2014 yılında görevi sırasında manevra yapan bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız da Sekin için, "Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı" dedi.

İzmir'de Adliye önünde saldırı: İki kişi hayatını kaybettiKaynak: Çok büyük kıyım hedeflendiği anlaşılıyor

Doğan Haber Ajansı polis memurunun, 55 gün önce kanser hastası annesi Hatun Sekin'i kaybettiği bilgisini geçti.

Fethi Sekin'in 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin de, eşinin ölümü üzerine oğlunun yanına taşınmıştı.

43 yaşındaki Sekin, Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlıydı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Sekin, yaklaşık 9 yıldır İzmir Adliyesi önünde görev yapıyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdliyeFethi SekinSekinAdliyesiAjanslarınAjansıValisi Erol AyyıldızHaber AjansıHatun SekinMehmet Zeki SekinSekin Elazığ BaskilEmniyet Müdürlüğü Trafik DenetlemeMotosikletliTimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24