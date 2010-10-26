-İZMİR'DE ÇALIŞMA SAATLERİNDE YENİ DÜZENLEME İZMİR (A.A) - 26.10.2010 - İzmir'de 1 Kasımdan geçerli olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi. İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, saatlerin 31 Ekimde 1 saat geri alınması nedeniyle 1 Kasımdan geçerli olacak şekilde yeni mesai saatleri belirlendi. Buna göre, çalışma saatleri sabah 08.00-12.00, öğleden sonra da 13.00-17.00 olacak. Açıklamada, ''Bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatlarla tespit edilen mesai saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır'' denildi.