İzmir'de 'çalındı' denilen saat, emin ellerde çıktı!

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimini protesto edenlerin toplanma noktası olarak belirlediği Konak Meydanı'ndaki tarihi saat kulesi ağır hasar gördü. Kulenin saatinin yerinden kaybolması ise şaşkınlık yarattı. Ancak olayın sırrı kısa sürede çözüldü.

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini protesto etmek için günlerdir "demokrasi nöbeti"ne çağrılan kalabalığın eylemleri sırasında hasar gören kulenin saati kırıldı, taşları yerinden söküldü.

Daha sonra çalındığı tahmin edilen saati yerinden söküp götüren kişinin yıllardır saatin bakımını yapan saat ustası Feti Pamukoğlu olduğu ortaya çıktı.

Kulenin zarar gören parçaları bir yana en değerli parçası olan tarihi saatin akıbeti günler sonra Facebook’ta ortaya çıktı. 1936’dan bugüne üç kuşaktır saat ustalığı yapan, saat kulesinin ustalığını ve bakımını yapan Pamukoğlu ailesinin günümüzdeki temsilcisi Feti Pamukoğlu, Facebook hesabından açıklama yaptı. Pamukoğlu, saati ve kırık parçalarını bakım için kendisinin aldığını ve güvende olduklarını kaydetti.

İşte Feti Pamukoğlu'nun Facebook mesajı: