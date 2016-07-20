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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de 'çalındı' denilen saat, emin ellerde çıktı!

Yıllardır saatin bakımını yapan Feti Pamukoğlu, saatin eski haline geleceğini söyledi

20 Temmuz 2016 21:36

İzmir'de 15 Temmuz darbe girişimini protesto edenlerin toplanma noktası olarak belirlediği Konak Meydanı'ndaki tarihi saat kulesi ağır hasar gördü. Kulenin saatinin yerinden kaybolması ise şaşkınlık yarattı. Ancak olayın sırrı kısa sürede çözüldü.

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimini protesto etmek için günlerdir "demokrasi nöbeti"ne çağrılan kalabalığın eylemleri sırasında hasar gören  kulenin saati kırıldı, taşları yerinden söküldü.

Daha sonra çalındığı tahmin edilen saati yerinden söküp götüren kişinin yıllardır saatin bakımını yapan saat ustası Feti Pamukoğlu olduğu ortaya çıktı.

Kulenin zarar gören parçaları bir yana en değerli parçası olan tarihi saatin akıbeti günler sonra Facebook’ta ortaya çıktı. 1936’dan bugüne üç kuşaktır saat ustalığı yapan, saat kulesinin ustalığını ve bakımını yapan Pamukoğlu ailesinin günümüzdeki temsilcisi Feti Pamukoğlu, Facebook hesabından açıklama yaptı. Pamukoğlu, saati ve kırık parçalarını bakım için kendisinin aldığını ve güvende olduklarını kaydetti.

İşte Feti Pamukoğlu'nun Facebook mesajı:

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izmirsaat kulesiFeti Pamukoğlu15 temmuzdarbe girişimi

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