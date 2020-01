İzmir'de bütçe tartışmasında 'istifa' polemiği

Utku BOLULU / İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde oy çokluğuyla onaylanan 2018 yılı bütçe görüşmelerinde, CHP ve Ak Partili üyeler arasında 2019 yılında yapılacak yerel seçimlere yönelik atışmalar yaşandı. Halkın 2019\'da kimin başarılı kimin başarısız olduğunu değerlendireceğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu \"Bizde \'istifa et kardeşim\' diyen genel başkan yok. \'İstifa et\' denince istifa edecek belediye başkanı da yok.\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2018 mali yılı bütçesini 5 milyar 450 milyon TL olarak oy çokluğuyla onayladı. Bütçe, 2017 yılı bütçesine oranla yüzde 10 büyüdü. Bütçe görüşmeleri sarısında CHP ve Ak Partili üyeler arasında tartışmalar yaşandı.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, bütçede 815 milyon TL finansman açığı olduğunu, bu paranın 30 ilçenin her birinin bütçesinden, Narlıdere metrosu kredi tutarından fazla olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi yönetiminin kentin eksikliklerinden habersiz, hizmet etmekten uzak olduğunu belirten Doğan, \"Bu bütçe değil, geçen yılın fotokopisidir. Bütçenin 2 milyar 900 milyon TL\'si yatırımlara ayrılıyor. Gerisi personel giderleri, cari harcamalara gidecek. Kente faydası tartışma konusu olan projeler bile 2018\'de bitmeyecek. Bunlar seçim öncesi 2019\'a bırakılmış.\" dedi.

Bütçede kültür sanat faaliyetlerine 350 milyon TL ayrıldığını belirten Doğan, \"Kimse kültür sanata karşı olduğumuzu düşünmesin ancak dar gelirliye yardım rakamlarının iki katıdır. Kentsel dönüşüme sadece 19 milyon TL ayrılmış. Demek ki yapmaya niyetiniz yok. Trafik çilesi bu yıl da bitmeyecek, eziyet devam edecek. Kıyı tasarım faaliyetleri bir türlü bitmedi. Bu yıl da 50 milyon TL yap boza harcanacak. Çöp krizine bu yıl da çözüm yok. Yeni katı atık tesisi kurulması için bütçede sadece 300 bin TL ayrılmış. Demek ki bu da 2019\'a kalmış. Otopark fonundaki 50 milyon TL\'ye karşın yeni otoparklar için 35 milyon TL harcanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 195 milyon TL borçlanacak, nerede harcanacak? Gelin borç politikanızı gözden geçirin. Kentin geleceğini tehlikeye atmayın. 2019 seçimlerine az kaldı. İzmirliler sözlerinizi yerine getirmenizi bekliyor. Vasatı geçmeyen bütçeye geçer not vermemiz mümkün değil. Yönetimini başarısız buluyoruz. Ret oyu kullanacağız.\" dedi.

Ak Partili üye ve eski Grup Sözcüsü Hakkı Durmaz\'ın yaptığı konuşma sırasında Mecliste gergin anlar yaşandı. Durmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından AAA (yatırım yapılabilir) notu almasının İzmir\'e ve İzmirliye ne faydası olduğunu sordu. Bunun sadece ucuz borçlanmaya yaradığını belirten Durmaz, 2015\'den bugüne kadar dış borçlanmanın sürekli azaldığını belirterek \"Borçlanma düşecekse AAA\'nın ne faydası var. Nakit paramız varsa niye borçlarımızı azaltmıyoruz?\" dedi.

Bu sözler üzerine araya giren Başkan Kocaoğlu, bütçedeki 815 milyon TL\'lik finansal borçlanmanın 180 milyon TL\'sinin iç borç, 195 milyon TL\'sinin dış borç olduğunu söyledi. Kocaoğlu, \"440 milyon TL, Aralık ayı sonunda merkezden gelen paranın bilançoda görünmesidir. Yani bir muhasebe hesabıdır.\" dedi. Bu açıklamaya karşın Durmaz, aynı sözlerini tekrarlayınca Kocaoğlu, \"İçinizde muhasebeci yok mu sizin? Ders versin!\" dedi. Durmaz\'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin gelirinin büyük çoğunluğunun İller Bankası\'dan geldiğini söylemesi üzerine yine gerginlik yaşandı. Bu kez CHP Grup Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, \"İller Bankası\'ndan geliyor tabii. Nerden gelecek? Aydan mı gelecek?\" dedi. Kocaoğlu ise Ak Partili Durmaz\'a Meclis\'i germemesi yönünde uyarıda bulundu.

\"ÇÖP TESİSİNİ YAPTIRMAYANLAR MADALYA ALACAK\"

Kocaoğlu, Ak Parti Grubu\'nun eleştirilerini yanıtlamaya Katı Atık Bertaraf Tesisi\'nden başladı. Kocaoğlu \"Çöp evsel atık projesinin yapılamamasının müsebbibi yer konusunda problem çıkartan merkezi yönetimdir. \'Siz istemiyorsanız bunu yapmam\' söylemi ile iki yeri kaybettik. Bir başkan da bulduğumuz alana köpek barınağı yapacağını söyledi. Aferin. Ben bu tesisi yapamazsam, yatırmayanlar madalya alacak. Engelleyenlere madalya vereceğiz.\" dedi.

Trafik sıkıntısının her kentte olduğunu belirten Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin kendi gücüyle Uçan Yol ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi\'ni yaptığını, merkezi hükümetin bu yollar kadar yaptığı yol olmadığını söyledi.

\"KARAYOLLARI ARAZİSİNİ, TEKEL ARAZİLERİNİ SATAN SENSİN\"

Başbakan Binali Yıldırım\'ın okul arazisi için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin arsa vermediği yönündeki bir eleştirisine de dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, \"Karayolları arazisini satan sensin. Tekel\'in gayrimenkullerini satan sensin. İl Özel İdare mallarından bir patlak lastik, bir çöp verilmedi.\" dedi. Bu sözler üzerine Ak Partili Hakkı Durmaz, \"Ondan mı arsa vermiyorsunuz?\" diye konuşunca gerginlik arttı. Başkan Kocaoğlu, \"Ben eşek pazarlığı yapmıyorum. At cambazı değilim. Bu sözler ayıp da, neyse...\" dedi.

BİZDE İSTİFA ET DENİNCE İSTİFA ET DİYECEK BAŞKAN YOK

Kocaoğlu konuşmasının son bölümünde ise Ak Parti Grubu\'nu kızdıran sözler söyledi. Demokrasilerde 5 yılda bir belediye başkanları için sandığa gidildiğini belirten Kocaoğlu, \"Halk geçen 5 yılı değerlendirir. 2019\'da da kimin başarılı başarısız olduğunu değerlendirecektir. Bizde \'istifa et kardeşim\' diyen Genel Başkan yok. \'İstifa et\' denince istifa edecek belediye başkanı da yok.\" dedi. Ak Parti Grubu\'nun \"Siyaset yapıyorsun\" sözleri üzerine Kocaoğlu, \"Ankara, İstanbul, Balıkesir belediye başkanları meslektaşlarım. Onlarla ilgili konuşuyorum. Genel siyaset yapmıyorum\" dedi.

2019\'A HAZIRLANIN

Bütçe ve performans programının Ak Parti\'nin ret oyuna karşın oy çokluğuyla onaylanmasının ardından yeniden konuşan Başkan Kocaoğlu, \"Kent yararına çalışmalar yapıyoruz. Beğenmeyebilirsiniz, konuşabilirsiniz ama üslubunuzu ne kadar bozarsanız o kadar da karşılık alırsınız. Bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini, kenti de meclisi de germeye kimsenin hakkının olmadığını, İzmir çukurunda şov yapmanın kimseye yaramayacağını, kimin ne olduğunun bilinciyle davranması gerekir. 2019\'a hazırlanın. O zaman herkes görecek.\" dedi.

