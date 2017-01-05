İzmir'de bombalı saldırı; iki terörist öldürüldü, iki şehit var!

İstanbul'daki yılbaşı katliamından beş gün sonra İzmir bir terör saldırısına hedef oldu. İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarında, hâkim ve savcılar ile diğer personelin çıkış saati yaklaşırken bombalı araç patlatıldı. Şehit olan polisin müdahalesiyle hedeflerine ulaşamayan iki terörist öldürüldü. Çatışma sırasında bir polis ile bir adliye çalışanı şehit oldu, 9 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı 1,65 ila 1,70 boylarında siyah montlu ve beyaz bereli üçüncü bir teröristin arandığını abonelerine geçerken İzmir Valisi Erol Ayyıldız bu iddianın araştırıldığını belirtti. Ayyıldız, eldeki verilerin, terör saldırısında PKK'yı gösterdiğini söyledi.

Üçüncü terörist olma ihtimalini değerlendiren polisler kamera incelemesinin ardından üçüncü saldırgana rastlamadı.

Öte yandan Başbakan Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'deki terör saldırısı sonrası kente gidiyor.

İzmir'deki saldırıda yaralananların isimleri belli oldu

Saat 16:00 sıralarında çıkan çatışmanın ardından üzerlerinden RPG-7 tipi roketatar, 2 kalaşnikof ve 8 el bombası çıkan teröristlerin, bombalı araç infilakının ardından adliye binasının içinde de terör eylemi planladığı değerlendirmesi yapıldı. Çatışmanın ardından , bölgedeki şüpheli bir araç kontrollü olarak patlatıldı. Patlamadan sonra başlayan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken güvenlik önlemleri nedeniyle adliye binasının tahliyesine izin verilmedi. Patlamanın ardından İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek operasyonu yönetti. Saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi.

Saldırı sonrası çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristin, siyah montlu ve 1,65-1,70 metre boylarında olduğu belirtiliyor. İzmir yönünden gelen bütün araçlar sıkı kontrolden geçirilirken, araç sürücülerine de üst araması yapıldı.

Olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti. İzmir Manisa Karayolunun Kuva-yı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek aranıyor. Araç sürücülerinin üstleri aranırken, araçların bagajları da didik didik edildi. Arama noktası nedeniyle İzmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Aramalara Özel Harekat kuvvetleri de destek verirken aranan aracın İzmir'de bulunduğu iddia edildi.

2 kişi gözaltında

Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğü bildirildi. Polis ekiplerinin, adliye yakınlarında kontrollü bir şekilde patlatılan arabanın, teröristlerin kaçmak için beklettikleri araç olduğu üzerinde duruyor.

Üçüncü saldırgana rastlanmadı

Saldırı sonrası çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayın öncesi ve sonrasındaki görüntüleri inceleyen polisin, üçüncü bir teröriste rastlamadığı, saldırganların 2 kişi oldukları kanatine varıldığı belirtildi. Bu arada kontrollü olarak patlatılan ikinci aracın da teröristlere ait olduğu, içerisinde patlayıcı izine rastlanmayan otomobilin olay yerinden kaçmak için yedek olarak getirildiği anlaşıldı.

Bombalı aracın patlama anı:

Polisin teröristle çatışma anı:

Baro Başkanı: Meslektaşlarımıza

ulaşmaya çalışıyoruz

CNN Türk canlı yayınına bağlanan İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, "Çok üzgünüz, İzmir'de bu tür bir eylemin olmasından dolayı ve özellikle adliyenin seçilmiş olması... O kapıdan sadece hâkimler ve savcılar değil, vatandaşlarımız ve avukat meslektaşlarımızın da girmiş olduğu iki kapı var o yönde. Öğrendiğimiz kadarıyla bir araç orada patlatılıyor. Öyle anlaşılıyor ki oraya ilgili çekilirken içeride bir kargaşa yaratılıyor. Personelimizi güvenli bölgelere aldık. Meslektaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Neden bu saldırılar İzmir'de olmuyor şeklindeki bir paylaşım vardı sosyal medyada suç duyurusunda bulunduk. Çıktılarımızı alıp dosyaya ekledik. Sosyal medyada İzmir itham ediliyordu. Henüz bize bir bilgi ulaşmadı" dedi.

Görgü tanığı: Köşeyi dönüyorduk, araba patladı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan görgü tanığı Eray Yılmaz "Biz arabayla köşeyi dönüyorduk, otuz saniye sonra araba patladı. Arabanın dışına attık kendimizi. Sonra ateşler edilmeye başladı. Emniyet güçlerimiz canlı bombaya ateş etti, sadece bir bayan gördük; ölü veya yaralı görmedik. O yerde yatan kişiydi galiba" diye konuştu. Görgü tanığı şöyle konuştu:

Araç söndürüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe şunları söyledi:

Zabıtamız, haberi alır almaz alana intikal etti. Araç söndürüldü. Bir bombalı aracın patlatıldığı bilgisine sahibiz, Doblo araç olduğu bilgisi var. İzmir'e yönelik uzun süren tehditler ve tahrikler vardı "Neden saldırı olmuyor" diye. Çok büyük can kaybı olmaması tesellimiz.

AKP milletvekili: Önce bir araç

patlatılarak saldırı başlatılıyor

AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya "Hemen oradaki avukat, hakim arkadaşlarımızı aradık. Şimdi olayın gerçekleştiği nokta C blok, ağır ceza mahkemeleri ve kafe var. Önce bir araç patlatılarak saldırı başlatılıyor, bu iki teröristi güvenlik güçlerimiz etkisiz hale getiriliyor. Hakimleri de savcılar da çok ciddi operasyon gerçekleştirdiler. Onları yıldıracak bir saldırı olarak değerlendirilmiyor ancak mesaj vermeye çalışmış olabilir. Baktığımız zaman son gerçekleşen İstanbul'daki saldırıyla ilgili olarak operasyon yapılmıştı ve ciddi bilgilere ulaşılıyordu" dedi.

Hükümetten ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İzmir'deki patlamaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlgili bakanımız bilgilendirmeyi yapacak, ek bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. İnşallah başarısız bir terör girişimidir" dedi.

İzmir Valisi: Veriler PKK'yı gösteriyor

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, olay yerinde yaptığı incelemelerin şunları söyledi:

Teröristlerin üzerinde iki adet kalaşnikof, 8 el bombası ve RPG-7 roketatar ele geçirildi. Alınan tedbirlerin ve cefakar ve vefakar, şehit olmayı göze alarak durumu atlatan emniyet görevlilerimizden Allah'tan razı olsun. Bu hadiselerde sizin sağduyulu davranmanız ciddi anlamda önemlidir. Bir araç daha kontrollü bir şekilde patlatıldı. Elde olan veriler, saldırıyı düzenleyenin PKK olduğunu gösteriyor. Kimlik tespiti kapsamında böyle bir değerlendirme yapıldı.

Buradaki hadise sayın başsavcımız, emniyet müdürümüzle güvenlik değerlendirmelerinde her türlü önlemleri alıyoruz. Polis kontrol noktasındaki bir arkadaşımızın fark etmesi üzerine çatışma çıkıyor. Araç da bombalı olduğu için kaçarken patlatılıyor ve bu esnada oluyor.

İstihbaratlar değerlendiriliyor, üçüncü şahıs kimdir nedir diye. Biz yine de olma ihtimaline karşı teyakkuz halindeyiz. İki terörist ise ölü ele geçirildi. Şimdi şu anda 3'ü polis memurumuz olmak üzere toplam 6-7 civarında yaralımız var.

Çatışma anında adliye içinden görüntüler:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Şehidimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,” İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında polisin fedakarca çarpışmasının İzmir'i büyük bir felaketten kurtardığını” belirterek, "Hem kendi adıma hem İzmirli hemşehrilerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

"1 polisimizi ve 1 adliye görevlimizi şehit verdik" diyen Kocaoğlu, şöyle konuştu:

"Polisimizin fedakar çarpışması, hayatını feda etmesi adliyemizi, İzmirimizi çok büyük bir felaketten kurtardı. Hem kendi adıma hem İzmirli hemşehrilerim adına aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Her zaman söylüyoruz, biz birlik beraberlik içinde olmadığımız, küçük hesapları bir kenara bırakmadığımız müddetçe ve belli çıkar odaklarının içeriden, dışarıdan etkisinde kaldığımız müddetçe terörü yenemeyeceğiz. Hep birlikte, 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak terörü yenmek istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. İzmirli hemşehrilerimizin ve ulusumuzun başı sağolsun."

Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7. maddesinde milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda geçici yayın kısıtlaması getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu hüküm çerçevesinde bugün İzmir'de meydana gelenpatlamaya yönelik olarak Başbakanlığın yazısı ile geçici yayın kısıtlaması getirildiği ifade edildi.

Geçici yayın kısıtlamasının, resmi makamlarca yapılan açıklamalardışında tüm medya hizmet sağlayıcıların haber, görüntü ve yorumlara yer vermemesini kapsadığı kaydedildi.

Şehitlerin kimlikleri belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, saldırıda şehit olan adliye memurunun katip Musa Can, şehit polisin ise isminin Fethi Sekin olduğunu söyledi.

Doğru, "Şehit polisimiz Fethi isimli, adliyemizin önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

Doğru, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, soruşturmanın selameti açısından daha fazla bilgi paylaşımında bulunmadı.