İzmir'de bisiklet toplu ulaşıma entegre edilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesinin bisiklet kiralama sistemi BİSİM'i toplu ulaşımla bütünleştirecek pilot uygulamayı Konak Metro İstasyonu'ndan başlatacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 Ocak'ta hizmete giren bisiklet kiralama sistemi BİSİM'in hizmet alanı, metro istasyonları ve aktarma merkezlerini kapsayacak şekilde genişletilecek.



Radikal'de yer alan habere göre, İnciraltı - Mavişehir arasındaki 28 kilometrelik sahil şeridinde 29 istasyon, 311 bisiklet ve 439 park yeriyle hizmet veren BİSİM'in Konak Metro İstasyonu'nda toplu ulaşımla entegrasyonu sağlanacak.



Pilot bölge olarak seçilen bu istasyona kurulacak 20 bisiklet kapasiteli durak sayesinde İzmirliler, metrodan indikten sonra gitmek istedikleri noktaya BİSİM kullanarak ulaşabilecek.



Özellikle işe giriş ve çıkış saatleri ile hafta sonları büyük ilgi görmesi beklenen BİSİM'in kullanım istatistiklerine göre, 2015 yılında diğer metro istasyonlarına da durak kurulacak.

BİSİM keyfi Kuş Cenneti'ne taşınacak



İzmirlilerden gelen talepler doğrultusunda geliştirme çalışmaları devam eden BİSİM'in yeni durağı ise motorlu araç girişinin yasak olduğu Kuş Cenneti'ne kurulacak.



Burada bulunan 24 park yeri ve 24 bisikletle hizmet vermesi planlanan istasyon sayesinde, bölgenin tüm noktaları gezilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin güncellediği mobil uygulaması kapsamında BİSİM istasyonlarındaki bisiklet sayıları ile BİSİM Kart'taki bakiyeler akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebiliyor.



Kullanıcılar, "www.bisim.com.tr" adresinden duraklardaki bisiklet sayılarını online olarak sorgulayabiliyor.