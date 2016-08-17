İzmir'de bir kolej Nokta dergisiyle isim benzerliği nedeniyle mi kapatıldı?

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen cemaatine ait olan bütün okullar kapatılmaya başlandı. Bu kapsamda İzmir’de yapılan operasyonlarda Türkiye’de sadece Bornova ve Buca ilçelerinde 2 binası olan Özel Nokta Koleji’nin, Nokta dergisiyle isim benzerliğinden dolayı kapatıldığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre, öğrenci velilerinden Gökhan Güneri, “Son 3 senedir burs alıyoruz. FETÖ’cü isek neden bize burs verdiler? Okulun, Nokta dergisine benzeyen adı nedeniyle kapatıldığını düşünüyoruz. Bizi kapatıyorlarsa FETÖ’den değil cumhuriyetçilikten kapatsınlar” dedi.

Öğrenci velileri, öğretmenler ve öğrenciler Nokta Koleji’nin kapatılmasına büyük tepki gösterdi. Tepkili olan velilerden Ali Güleroğlu kızını ana sınıfından itibaren Nokta Koleji’ne gönderdiğini belirterek Fethullah Gülen Cemaati ile hiçbir ilgisi olmadığını kaydetti.

Nokta Koleji’ne çocuğunu gönderme sebebinin cemaatle hiçbir bağlantısı olmaması olduğunu dile getiren Güleroğlu, “Yüzünü uygarlığa çağdaşlığa çevirmiş bir okul olması dolayısıyla tercih ettik. Kızım şu an 3.sınıfı bitirdi. Okullar kapatılırken içimiz rahattı bizim okulumuzun onunla ilgisi yok diye. Haberi görünce şoke olduk. Birebir okula sürekli gidip gelen velileriz öyle bir şey hiç görmedik. Öyle olsaydı en azından sezerdik”dedi.

'‘Gerekçeyi bilmiyoruz"

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel ise, “Nokta kolejine birçok kez konferans vermeye gittim. Orada çalışan öğretmenleri iyi tanıyorum. Orada Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı bir çalışma veya faaliyet yürütüldüğünü görmedim. Atatürk çizgisinde bir okul orası. Bende inanamadım. Gerekçesi nedir bilmiyoruz. Milli Eğitim ile bu konuyu görüşeceğiz” dedi.

İzmir Nokta Okulları’nın kendi facebook sitelerinden yaptıkları açıklamada, içlerinden hiçbir kişinin Fethullah Gülen Cemaati ile ilgisi olmadığını, çok büyük hayret ve keder içinde oldukları belirtildi. Okullarının tekrardan açılmasını isteyen öğrenci velileri ve öğretmenler change.org sitesinde ‘İzmir Nokta Okullarının Kapatılması Büyük Haksızlıktır’ adında kampanya başlattı. Bin destekçiye ulaşma hedefi olan kampanyayı 20 saat içerisinde 700 kişi imzaladı.