İzmir’de bir evden hayvan leşleri çıkarıldı

İzmir’de, mahallelinin şikâyeti üzerine bir evde yapılan arama sonucu ölmek üzere olan 24 köpek, 3 kedi ve 3 köpek leşi bulundu. Evinde sağlıksız koşullarda hayvan besleyen Betül E., hayvanların çıkarılmasına tepki gösterdi. Tarım İl Müdürlüğü’nün ev sahiplerine ceza keseceği bildirildi.

İHA’nın haberine göre; İzmir’in Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi 1635 Sokak’ta bulunan 3 katlı evde sağlıksız ve kötü şartlarda çok sayıda kedi ve köpek beslenmesi, sokakta kötü kokular ve gürültü olması nedeniyle mahalleli şikâyette bulundu. Dün yapılan görüşmede ev sahibi Reyhan S. ve kızı Betül E. eve girilmesine izin vermeyince, belediye ekipleri eve girip temizleme yapamamıştı.

Psikolog ve hayvan hakları temsilcileri tekrar yapılan görüşmede ev sahipleri yine izin vermeyince, ‘Hayvan hakları koruma kanuna göre sağlıksız ve kötü şartlarda hayvan bulundurmak’ nedeni ile Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen evde arama kararına istinaden çilingir yardımı ile evin kapısı açıldı.

Polis, zabıta, veteriner ekipleri hayvan hakları nezaretinde eve girdi. Evdeki kedi ve köpeklerin saldırmaması için anestezi ile hayvanlar bayıltıldı. Bayraklı Belediyesi’ne bağlı ekipler evden 24 köpek, 3 kedi ve 3 köpek leşi çıkardı. Kedi ve köpeklerin yaralı olması ve sağlıksız olması dikkat çekti. Bu sırada evinden hayvanların çıkarılmasına tepki gösteren Betül E., hayvanların çıkarılmaması için çığlık attı.

Betül E. hayvan severlerce sakinleştirildi. Bayraklı Belediyesi ekiplerince veterinere götürülen kedi ve köpeklerin sağlıklı olanları Doğançay’da bulunan hayvan barınağına götürüleceği, sağlıklı olmayanların ise İzmir Büyükşehir Belediyesi veterinerliğine götürüleceği öğrenildi.

Öte yandan yıllardır kokudan, gürültüden bezmiş olan mahalleli ise rahat bir nefes alarak hayvanların götürülmesini izledi. Ev sahiplerine yapılacak işlemlerin ardından Tarım İl Müdürlüğü’nce ceza kesileceği bildirildi. Ev boşaltıldıktan sonra Bayraklı Belediyesi ekiplerince temizlenip her köşesine kireç döküldü.