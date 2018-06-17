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İzmir'de bir ev kül oldu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında, bir ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu

17 Haziran 2018 00:15

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR’in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında, bir ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangın saat 10.00\'da, Horzum Mahallesi\'ndeki Durmuş Turgut\'a ait evde, bilinmeyen bir nedenden çıktı. Evden yükselen alevleri gören çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 3 kişinin yaşadığı ev, kullanılmaz hale geldi.
Yakınlardaki ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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