T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İzmir'de bilim-kurgu dizisi çekilecek

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- YÖNETMEN Hakan Yılmaz, İzmir'de kozmoloji (Evren bilimi) konulu internet üzerinden yayınlanacak dizi çekecek

25 Aralık 2017 12:28

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- YÖNETMEN Hakan Yılmaz, İzmir\'de kozmoloji (Evren bilimi) konulu internet üzerinden yayınlanacak dizi çekecek. Dizi için Tire, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinde yapılacak çekimlerde yaklaşık 20 yıl uzaylılar tarafından alıkonulan bir kişinin dünyaya bırakıldıktan sonra dedektif gibi başına gelen olayları araştırması anlatılacak.
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü\'nden 7 yıl önce mezun olan Hakan Yılmaz, \'Yabancı\' ve \'Transparan\' adlı iki sinema filmi çekti. \'Transparan\'ı Youtube kanalında 4 milyon kişi izledi. \'Lal\' adlı kısa filminde merhum Oyuncu Tuncel Kurtiz\'in de yer aldığı Yılmaz, festivallar için yaptığı kısa filmlerin ardından bu kez İzmir\'de \'Zeta\' adlı bilim kurgu dizisini çekecek. Tire, Foça ve Kemalpaşa ilçelerinde yapılacak çekimlerde yaklaşık 20 yıl uzaylılar tarafından alıkonulan bir kişinin dünyaya bırakıldıktan sonra dedektif gibi başına gelen olayları araştırması anlatılacak. Zeta\'nın görsel efekt ve müzikleri için Hollywood\'dan destek aldıklarını söyleyen Yılmaz, dizinin ilk bölümünün ocak ayında internette yayınlanması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜİZMİR DHA YÖNETMEN Hakan YılmazEvrenDiziTire KemalpaşaFoçaKocaeliFakültesi Radyo TelevizyonSinema BölümüHakan YılmazYoutubeOyuncu Tuncel KurtizYılmazTire FoçaKemalpaşaZetaHollywoodFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24