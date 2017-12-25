İzmir'de bilim-kurgu dizisi çekilecek

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- YÖNETMEN Hakan Yılmaz, İzmir\'de kozmoloji (Evren bilimi) konulu internet üzerinden yayınlanacak dizi çekecek. Dizi için Tire, Kemalpaşa ve Foça ilçelerinde yapılacak çekimlerde yaklaşık 20 yıl uzaylılar tarafından alıkonulan bir kişinin dünyaya bırakıldıktan sonra dedektif gibi başına gelen olayları araştırması anlatılacak.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü\'nden 7 yıl önce mezun olan Hakan Yılmaz, \'Yabancı\' ve \'Transparan\' adlı iki sinema filmi çekti. \'Transparan\'ı Youtube kanalında 4 milyon kişi izledi. \'Lal\' adlı kısa filminde merhum Oyuncu Tuncel Kurtiz\'in de yer aldığı Yılmaz, festivallar için yaptığı kısa filmlerin ardından bu kez İzmir\'de \'Zeta\' adlı bilim kurgu dizisini çekecek. Tire, Foça ve Kemalpaşa ilçelerinde yapılacak çekimlerde yaklaşık 20 yıl uzaylılar tarafından alıkonulan bir kişinin dünyaya bırakıldıktan sonra dedektif gibi başına gelen olayları araştırması anlatılacak. Zeta\'nın görsel efekt ve müzikleri için Hollywood\'dan destek aldıklarını söyleyen Yılmaz, dizinin ilk bölümünün ocak ayında internette yayınlanması için görüşmeler yaptıklarını söyledi.



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