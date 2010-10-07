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Yaşam

İzmir'de belediye otobüsüne molotof kokteyliyle saldırı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, belediye otobüsüne, molotof kokteyli ve taş atıldı.

07 Ekim 2010 03:00

T24 - İzmir'de Narbel-Halkapınar seferini yapanbir belediye otobüsüne maskeli kişiler tarafından molotof kokteyli ve taşla saldırıldı. Olayda otobüsün şoförü ve durakta bulunan bir yolcu atılan taşların başlarına isabet etmesi ile yaralandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, belediye otobüsüne, molotof kokteyli ve taş atıldı.

Mehmet Köksal yönetimindeki 35 CTP 44 plakalı Narbel-Halkapınar seferini yapan ESHOT otobüsüne, İnönü Mahallesi İnönü Meydanı 1. durakta beklediği sırada, yüzleri maskeli bir grup tarafından molotof kokteyli ve taş atıldı. Yolcu bulunmayan otobüse isabet eden molotof kokteyli nedeniyle aracın ön camı çatladı. İçinde yanmamış bir molotof kokteyli bulunan otobüsün bazı camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.

Otobüs şoförü Köksal ile durakta bulunan Ecevit Karakaş, başlarına taş isabet etmesi nedeniyle hafif yaralanırken olayla ilgili başlayan soruşturma devam ediyor.


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