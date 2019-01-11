İzmir'de basın açıklaması yapmak isteyen işçilere biber gazı ve copla müdahale; 4 yaralı, 15 gözaltı

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen sendika yöneticileri ve işçilere polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Müdahale sonucu 4 işçinin ağır yaralandı,15 işçi de gözaltına alındı. Genel-İş Sendikası müdahaleyi protesto için, İzmir’de örgütlü olduğu bütün belediyelerde öğleden sonra iş bırakacak. ESHOT otobüslerinin de çalışmayacağı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, İZENERJİ’de örgütlü Genel-İş İzmir 2 Nolu Şube’nin yetkisine itiraz etmesi üzerine, sendikacılar ve işçiler Konak’taki belediye binası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Birgün'de yer alan habere göre, polis, açıklama yapmak isteyen sendika yöneticileri ve işçilere biber gazı ve copla müdahale etti. Müdahele sonucu 4 işçi ağır yaralandı, çok sayıda işçi de belediye binasında ayakta tedavi görüyor.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın da polisin müdahalesine maruz kaldığı ve yaralananlar arasında olduğu kaydedildi.

Polisin 15 işçiyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

Genel-İş Sendikası'ndan iş bırakma kararı

Genel-İş Sendikası müdahaleyi protesto için, İzmir’de örgütlü olduğu bütün belediyelerde öğleden sonra iş bırakacak. ESHOT otobüslerinin de çalışmayacağı öğrenildi.

Sendikanın çağrısı üzerine, aralarında belediye otobüsü şoförlerinin de olduğu büyükşehir işçileri iş bıraktı.